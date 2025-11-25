Υπέρβαση. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για τον Ολυμπιακό ενόψει της σπουδαίας μάχης κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτή την αναμέτρηση όπου οι Πειραιώτες θα παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα τους δώσει και βαθμολογική αλλά και ψυχολογική βοήθεια ενόψει της συνέχειας.

Από την πλευρά τους οι «μερένχες» έρχονται στο Φάληρο ώστε να βάλουν... φρένο στην καθοδική τους πορεία κόντρα στον Ολυμπιακό και να αρχίζουν ξανά να ανεβαίνουν και αγωνιστικά αλλά και από άποψη συγκομιδής βαθμών.

Η Έλτσε άγγιξε τη νίκη αλλά είδε τον Μπέλινγκχαμ να σκοράρει στο 87ο λεπτό και έτσι να συμβιβάζεται με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , εξηγεί γιατί το... κλειδί για την υπέρβαση είναι η επίθεση και δείχνει με αριθμούς πώς η Έλτσε άγγιξε ένα σπουδαίο τρίποντο στη La Liga.

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός; Επίθεση!

Ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος. Είτε παίζει στη Stoiximan Superleague, είτε στο Champions League δεν θα αλλάξει το πλάνο του. Είτε ο αντίπαλος είναι στα χαμηλά επίπεδα του πρωταθλήματος, είτε είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ισπανός προπονητής μένει πιστός στην ιδεολογία του, κάτι που κάποιες φορές του βγαίνει σε καλό, κάποιες όχι.

Ωστόσο κόντρα στη Ρεάλ, παίρνοντας το παράδειγμα της Έλτσε, ίσως αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ να βγει σε καλό. Η Έλτσε δεν έκανε κάτι βγαλμένο από την επιστήμη. Ο Έντερ Σαράμπια επέλεξε να μην κλειστεί πίσω και να βάλει την ομάδα να παίξει επιθετικά, βραχυκυκλώνοντας τους «μερένχες».

Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς που είχε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Έλτσε είχε συνολικά 15 τελικές στο παιχνίδι με 6 από αυτές να καταλήγουν στην εστία και να βάζουν δύσκολα στον Κουρτουά. Το σημαντικό ήταν ότι οι δύο από τις τέσσερις επικίνδυνες επιθέσεις που έκαναν οι γηπεδούχοι, κατέληξαν στα δίχτυα.

Οι επιθέσεις της Έλτσε

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν και να τις μετουσιώσει σε γκολ. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που απείλησε η Έλτσε, «φωτογράφισαν» τον Ποντένσε και τον Ζέλσον (φαβορί για να αγωνιστούν ως εξτρέμ).

Συγκεκριμένα, ο ισπανικός σύλλογος μέτρησε συνολικά 33 επιθέσεις στο ματς, την ίδια στιγμή που η Ρεάλ είχε 35 επιθέσεις ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι περισσότερες έγιναν από τα άκρα και ελάχιστα από το κέντρο (μόλις 7). Συγκεκριμένα οι 14 έγιναν από το αριστερό άκρο και οι άλλες 12 από το δεξί άκρο, με τη δεξιά πλευρά των «μερένχες» να... πονάει περισσότερο.

Από εκεί και πέρα, η Έλτσε δοκίμασε συνολικά 19 σέντρες προς την αντίπαλη περιοχή με πέντε από αυτές να βρίσκουν συμπαίκτη στο... κουτί και να απειλούν άμεσα τους «μερένχες».Τέλος, ο τρόπος παιχνιδιού της ισπανικής ομάδας φαίνεται πως... μπλόκαρε το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, αφού στο κομμάτι της κατοχής ήταν σχεδόν όσα ίσα (50-50) με την Έλτσε (474) να έχει 24 πάσες λιγότερες από τη Ρεάλ (498).

Οι επιθέσεις της Ρεάλ

Ο Τζολάκης μπροστά στο ματς της ζωής του

Ναι μεν η Έλτσε έκανε τη διαφορά επιθετικά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρεάλ δεν απείλησε. Για την ακρίβεια, ο Ινιάκι Πένια είχε μπόλικη δουλειά κάτω από τα δοκάρια. Συνολικά χρειάστηκε να κάνει πέντε δύσκολες επεμβάσεις για να σταματήσει τον Μπαπέ και την παρέα του και πάλι, δέχθηκε δύο γκολ από τους «μερένχες».

Με τον Μεντιλίμπαρ να παίζει σε παρόμοιο στυλ, ο Τζολάκης φαίνεται ότι έχει μπροστά του μία ευκαιρία να κάνει το ματς της ζωής του. Ο Έλληνας κίπερ πέρασε μία δύσκολη περίοδο αλλά φαίνεται ότι επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του σιγά-σιγά και μένει να επιβεβαιωθεί κόντρα στον ισπανικό σύλλογο.

Για να καταφέρει να σταματήσει την επιθετική μηχανή του Αλόνσο, θα πρέπει να κάνει ένα τέλειο παιχνίδι. Όπως έκανε ο Πένια που εκτός από τις πέντε αποκρούσεις, είχε μία έξοδο, το απόλυτο στις πάσες (28/28) και μεγάλο ποσοστό μακρινής μπαλιάς (7/11) ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι όλα τα σουτ έγιναν μέσα στην περιοχή.

Οι σέντρες της Έλτσε

Απόλυτη προσοχή στα στημένα και στις κινήσεις του... πασπαρτού Μπαπέ

Καλός ο τρόπος για να κοντράρεις τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να δείξει την ίδια προσοχή και στο αμυντικό κομμάτι. Για την ακρίβεια είναι το μοναδικό στοιχείο που δεν πρέπει να αντιγράψει από την Έλτσε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι... φωτιά στις αντεπιθέσεις αλλά τα δύο γκολ τα βρήκε από στημένες φάσεις. Η πρώτη ισοφάριση μετά από εκτέλεση κόρνερ και η δεύτερη μετά από εκτέλεση φάουλ στην περιοχή. Μάλιστα στις καθυστερήσεις είχε ευκαιρία από στημένη φάση αν ολοκληρώσει την ανατροπή αλλά δεν τα κατάφερε.

Έτσι οι Πειραιώτες θα πρέπει, από τη μία να μην δώσουν στημένες φάσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, τουλάχιστον όχι εύκολα και από την άλλη, σε τέτοια περίπτωση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή για να μην έρθει το γκολ. Μην ξεχνάμε ότι το τέρμα από την Αϊντχόφεν το δέχτηκε από φάουλ για το τελικό 1-1.

Και τέλος, επειδή όπως λέει και ο λαός «τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή», ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις κινήσεις του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος αστέρας δεν είναι μόνο ποιοτικός με την μπάλα στα πόδια και μέσα στην περιοχή αλλά οι κινήσεις μπορούν να αποδιοργανώσουν την αντίπαλη άμυνα.

Κινείται στα άκρα, κινείται κοντά στους στόπερ, κινείται έξω από την περιοχή, μπουκάρει στο... κουτί. Ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίσταση και περίπτωση. Μπορεί να περιμένει την μπάλα στα όρια της περιοχής, μπορεί να κάνει κίνηση ανάμεσα στους αμυντικούς. Όλα αυτά, συνιστούν την τεράστια προσοχή όλων των αμυντικών των Πειραιωτών.