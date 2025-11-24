Ο δημοσιογράφος Ρομπέρτο Γκόμεθ άσκησε κριτική στον Αλόνσο και προειδοποίησε ότι η θέση του κινδυνεύει μετά τα τελευταία αποτελέσματα της Ρεάλ.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Ρομπέρτο Γκόμεθ μιλώντας στην εκπομπή «La Tribu», έκανε σφοδρεία κριτική στη Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο και υποστήριξε πως το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας είναι αβέβαιο.

Σύμφωνα με τον Γκόμεθ, η κατάσταση που επικρατεί στη Βασίλισσα είναι εξαιρετικά σοβαρή με τρία συνεχή απογοητευτικά αποτελέσματα. «Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν πρόκειται να πάρει τα χριστουγεννιάτικα μπόνους του», τόνισε, υπονοώντας ότι υπάρχει πλήρης αποσύνδεση ανάμεσα στην ομάδα και τον προπονητή της και δεν αποκλέιεται να χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Ο δημοσιογράφος επέκρινε τόσο τις επιλογές του Ισπανού κόουτς για τη βασική ενδεκάδα της Βασίλισσας όσο και τις αλλαγές που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Έλτσε. Η απουσία του Βινίσιους από την αρχική του σύνθεση, η κακή κατάσταση παικτών όπως οι Χάουζεν και Καρέρας προκάλεσαν αίσθηση με τον ίδιο ρεπόρτερ να κάνει λόγο για «πλήρη καταστροφή» κι εξελίξεις που μπορεί να είναι άμεσες.