Την «έκρηξη» του προπονητή της Έλτσε αλλά και των social media προκάλεσε το γκολ ισοφάρισης της Ρεάλ Μαδρίτης (2-2, 23/11), λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ένα πραγματικό χάος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, με αφορμή το γκολ ισοφάρισης (2-2) που βρήκε η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Έλτσε, παίρνοντας έτσι τον βαθμό της ισοπαλίας και μένοντας στην κορυφή της La Liga, αλλά μόλις ένα βαθμό πάνω από την Μπαρτσελόνα.

Το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, λίγες ώρες πριν επισκεφθεί το «Γ. Καραϊσκάκης» για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του Champions League με τον Ολυμπιακό, τα βρήκε αρκετά σκούρα κόντρα στην αξιόμαχη ομάδα του Έντερ Σαράμπια, και, με το σκορ στο 2-1 στο 86', ισοφάρισε με έναν τρόπο μάλλον... παράνομο.

Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση φάουλ και σουτ του Μπέλινγκχαμ, ο Ινάκι Πένια (πρώην κίπερ της Μπαρτσελόνα) απέκρουσε, με τον Βινίσιους να τον χτυπά (άθελά του;) στο πρόσωπο, και, στην εξέλιξη της φάσης ο Μπέλινγκχαμ σκόραρε σε κενή εστία για το τελικό 2-2, με τον Πένια να πιάνει τη μύτη του και να χρειάζεται την είσοδο των γιατρών.

⚽ Son racistas los que dicen que el mandril Vinicius le rompió la cara a Iñaki Peña?



Elche 2-2 Real Madrid

- pic.twitter.com/LwgsNN3teA — Gallito Inglés (@GallitoInglesMX) November 23, 2025

Η εξέλιξη αυτή φυσικά εκνεύρισε αφάνταστα τον τεχνικό των γηπεδούχων, συναίσθημα το οποίο δεν έκρυψε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας του αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Έντερ Σαράμπια δήλωσε πως στη φάση υπήρχε ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον τερματοφύλακά του, και ότι το VAR υπάρχει για τέτοιες φάσεις, εννοώντας φυσικά για να τις αξιολογεί καλύτερα.

«Είναι ένα καθαρό φάουλ. Δεν είναι ένα κανονικό μέρος του παιχνιδιού. Γι' αυτό υπάρχει το VAR. Είναι ένα πολύ καθαρό φάουλ. Χτυπάει τον τερματοφύλακα και μάλιστα ματώνει. Είναι πεντακάθαρο.

Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, ειδικά αν αναλογιστούμε τις καθοριστικές στιγμές του αγώνα. Το φάουλ του Βινίσιους για την ισοφάριση σε 2-2 ήταν πεντακάθαρο. Ο Ινιάκι δεν είδε την φάση, αλλά δεν ήταν απλώς ένα φυσιολογικό μέρος του αγώνα, ήταν ένα καθαρό φάουλ. Με θυμώνει να χάνω χρόνο με τέτοια πράγματα, αλλά παίρνεις το προβάδισμα δύο φορές και νιώθεις ότι υπήρξαν παράγοντες που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Σε θυμώνει», δήλωσε ο προπονητής της Έλτσε.