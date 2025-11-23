Η Ρεάλ πλήρωσε το rotation κι έδωσε συνέχεια στην κακή φόρμα στην έδρα της Έλτσε, η οποία την κράτησε στο 2-2 κι έδειξε το... δρόμο στον Ολυμπιακό ενόψει του ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το κακό... τρίτωσε για τη Ρεάλ Μαδρίτης που αδυνατεί να ξεφύγει από τη δίνη των τελευταίων εβδομάδων. Μετά τις «σφαλιάρες» από Λίβερπουλ και Ράγιο Βαγιεκάνο, ήταν η σειρά της Έλτσε να θυμίσει στη Βασίλισσα πως υποφέρει από παθογένειες που επέστρεψαν από το πρόσφατο παρελθόν. Και χάρη σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κατάφερε να της αποσπάσει τον βαθμό (2-2). Έναν βαθμό που προήλθε βέβαια από τουλάχιστον αμφιλεγόμενο γκολ ισοφάρισης των Μαδριλένων στο 88΄, οι οποίοι είδαν τη Μπαρτσελόνα να ψαλιδίζει τη διαφορά στον πόντο και τον Ολυμπιακό να παίρνει δωρεάν εγχειρίδιο... επιβίωσης από την Έλτσε ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (26/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Από τα πρώτα λεπτά η Έλτσε προσπάθησε να παίξει σαν ίση προς ίση τη Ρεάλ, παρέμενε ψηλά στο γήπεδο κι από το υψηλό πρέσινγκ λίγο έλειψε να προηγηθεί, όταν από κλέψιμο πάνω στον Καρέρας ο Ράφα Μιρ βρέθηκε απέναντι από τον Κουρτουά αλλά νικήθηκε από τον Βέλγο. Η Ρεάλ δυσκολευόταν oταν να παράγει καθαρές ευκαιρίες, αλλά μέσα σε ένα τρίλεπτο άγγιξε δυο φορές το γκολ με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Μπαπέ.

Αρχικά στο 30΄ο Γάλλος βρέθηκε απέναντι από την εστία από βαθιά μπαλιά του Γκιουλέρ, αλλά ο Πένια άπλωσε το κορμί του και τον νίκησε στο τετ-α-τετ. Τρία λεπτά αργότερα ο Ισπανός γκολκίπερ είχε ξανά την απάντηση στον Μπαπέ, όταν άπλωσε το πόδι του και γλίτωσε το 0-1 με τρομερή επέμβαση σε πλασέ του Γάλλου από εξαιρετική μπαλιά του Αλεξάντερ-Άρνολντ. Στο 38΄ήταν η σειρά του Κουρτουά να νικήσει τον Αντρέ Σίλβα με τα πόδια σε νέα σπουδαία ευκαιρία της Έλτσε, σε ένα πρώτο ημίχρονο που κινήθηκε στην ισορροπία.

Προβάδισμα δις για την θαρραλέα Έλτσε

Με το ξεκίνημα του β΄μέρους οι Μαδριλένοι άγγιξαν το γκολ σε σουτ του Ροντρίγκο που εξουδετέρωσε το Πένια, με την Έλτσε τελικά να τους τιμωρεί στο 53΄, όταν έπειτα από τρομερή κυκλοφορία σε κλειστό χώρο, ο Βαρέλα με ασίστ-τακουνάκι σέρβιρε στον Φέμπας που εκτέλεσε τον Κουρτουά στο τετ-α-τετ για το 1-0. Η Ρεάλ δεν είχε τρόπο να αντιδράσει, ήταν φλύαρη με τη μπάλα, αλλά τελικά βρήκε την ισοφάριση από μια στημένη φάση.

Αφού δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε αγγίξει το γκολ με δοκάρι από γύρισμα του Άρνολντ και κόντρα σε κορμιά, από το κόρνερ που ακολούθησε ο Χάουσεν σκόραρε με προβολή κι άνοιξε λογαριασμό για τη Βασίλισσα (78΄). Ακόμα κι έτσι, η Έλτσε δεν κατέρρευσε και ανάκτησε ξανά το προβάδισμα! Στο 84΄ο Άλβαρο έκανε σόλο ενέργεια, «χάζεψε» τον Ασένθιο και αιφνιδίασε τον Κουρτουά με μακρινό σουτ στην κλειστή γωνία για το 2-1.

Έσωσε τον... αμφιλεγόμενο βαθμό ο Μπέλιγχαμ

Οι Μερένγκες αναγκάστηκαν να ρισκάρουν και τρία λεπτά αργότερα αντέδρασαν άμεσα ισοφαρίζοντας με τον Μπέλιγχαμ σε φάση διαρκείας, προκαλώντας ωστόσο... κουβέντα για τα αντανακλαστικά του VAR που άναψε το πράσινο φως για την καταμέτρηση του γκολ, ενώ στην αρχή της φάσης ο Πένια μάτωσε στη μύτη από σύγκρουση με τον Βινίσιους. Κι αφού ο Γκονζάλο Γκαρθία στο 90΄+3΄δεν υπέγραψε την ανατροπή αδυνατώντας να σπρώξει τη μπάλα σε κενή εστία, η Ρεάλ περιορίστηκε στον βαθμό και σε μια ακόμα απώλεια που τη λάβωσε ψυχολογικά και βαθμολογικά ενόψει της συνέχειας.

Έλτσε (Έντερ Σαράμπια): Ινιάκι Πένια, Φορτ (66΄Πεντρόσα), Αφερνγκρούμπερ, Τσουστ, Νούνιες, Αγουάδο (83΄Μπίγας), Φέμπας, Ντιανγκανά (66΄Νέτο), Βαλέρα (83΄Πετρότ), Αντρέ Σίλβα (79΄Ροντρίγκεθ), Ράφα Μιρ

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Ασένθιο, Χάουσεν, Καρέρας, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φραν Γκαρθία (57΄Βαλβέρδε), Θεμπάγιος (57΄Καμαβινγκά), Γκιουλέρ (64΄Γκονζάλο Γκαρθία), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (57΄Βινίσιους), Μπαπέ