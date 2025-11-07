Ολυμπιακός: Πιθανόν να αλλάξει έδρα η Καϊράτ για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες
Στις 9 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 6η αγωνιστική του Champions League, ωστόσο όλα δείχνουν πως το παιχνίδι δεν θα γίνει στη φυσική έδρα των Καζάκων.
Συγκεκριμένα, το κλαμπ έχει κάνει αίτημα στην UEFA για αλλαγή της έδρας λόγω των καιρικών συνθηκών στο Αλμάτι, η Καϊράτ ζήτησε να γίνει το ματς στην έδρα της Αστάνα, όπου το γήπεδο (Astana Arena) διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή.
Όλοι αναμένουν την απόφαση της ομοσπονδίας και όλα δείχνουν πως θα εγκρίνει την αλλαγή γηπέδου για το εν λόγω παιχνίδι.
