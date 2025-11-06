Ολυμπιακός: Ο αντίπαλος μυρίστηκε αίμα και «για να μάθεις πρέπει να πάθεις»

Ο Κ. Νικολακόπουλος προσπαθεί μέσα από το blog του στο gazzetta να αποτυπώσει την πραγματικότητα του πιο κρίσιμου σημείου του αγώνα του Ολυμπιακού με την PSV.

Είναι αλήθεια, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ότι εκείνο το τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα του Ολυμπιακού με την PSV, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θα μου πείτε, μα μιλάμε για ένα τετράλεπτο σε ολόκληρο 94λεπτο. Κι όμως στο Τσάμπιονς Λιγκ, δηλαδή, στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο παγκοσμίως, ένα τετράλεπτο είναι αρκετό για να σου κάνει τεράστια ζημιά.

Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε από το 90ο λεπτό και μετά είναι ότι ο Ολυμπιακός έδωσε δικαιώματα τους Ολλανδούς που μυρίστηκαν αίμα. Και όρμηξαν. Πρώτα ήταν μία κακή απόκρουση του Κοστίνια σε μία σέντρα-με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω στον Ρέτσο! Έτσι η μπάλα έμεινε στην περιοχή. Και φτάνοντας στον Ορτέγκα, εκείνος έκανε την τσαρουχιά και την έστειλε κόρνερ, ενώ είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο να την διώξει προς την αντίπαλη περιοχή.

Τέτοιες κινήσεις πανικού, κάνουν τον αντίπαλο να σκεφτεί ότι, «εδώ αυτοί κάτι έπαθαν, έχουμε την ευκαιρία μας». Γίνεται η εκτέλεση κόρνερ και ενώ ο Πιρόλα διώχνει καθαρά με το κεφάλι, οι Ολλανδοί παίρνουν τη δεύτερη μπάλα και σουτάρουν, με τον Μουζακίτη να κοντράρει το σουτ και την μπάλα να φτάνει στον Ταρέμι, που έξω από την περιοχή του Τζολάκη κάνει τη σωστή κίνηση, έχοντας καθαρό μυαλό, καθότι ξεκούραστος-πετάει με ταχύτητα κι ακρίβεια την μπάλα στον Ζέλσον για την αντεπίθεση, που κανονικά έπρεπε να κρίνει την έκβαση του αγώνα.

Ο Πορτογάλος φεύγει μπροστά κι έχει τη δυνατότητα απλά με ένα καλό άνοιγμα αριστερά του προς τον Ρόντινεϊ, να τον βγάλει εντελώς μόνο του με τον αντίπαλο γκολκίπερ. Μάλιστα, τον Ρόντινεϊ ακολουθούσε και ο Ταρέμι, ενώ πίσω από τον Ζέλσον ήταν ο Μουζακίτης, έτοιμος κι εκείνος να δεχθεί μία ακόμη πιο εύκολη πάσα. Η κίνηση, όμως, του σώματος του Ζέλσον ήταν τέτοια, που αυτό το οποίο θα έπρεπε να περιμένουμε ήταν απλά μία κίνηση και μία μπαλιά αριστερά στον Ρόντινεϊ.

Κι εκεί, σαν να μπλόκαρε ο Ζέλσον, όπως είχε μπλοκάρει νωρίτερα κι ο Ποντένσε σε σχεδόν ανάλογης δυναμικής αντεπίθεση, με συνέπεια να χάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια του. Πιθανότατα, από την γλώσσα του σώματος, η σκέψη του ήταν να κάνει στροφή και να κρατήσει την μπάλα η, να την δώσει στον Μουζακίτη, είτε για να κερδίσει η ομάδα χρόνο, είτε για να δώσει ο Μούζα στην άλλη πλευρά, προς Ρόντινεϊ και Ταρέμι. Κακή απόφαση όπως κι αν έχει.

Τι άλλο, όμως, ακόμη πιο επώδυνο συνέβη με την απώλεια αυτής της αντεπίθεσης: παίρνοντας την μπάλα ο αριστερός μπακ της PSV, είχε μπροστά του χώρο να βγει μπροστά, διότι ο Ζέλσον ήταν αποκαμωμένος πια για να τον ακολουθήσει, χάνοντας νωρίτερα την φάση. Πήγε λοιπόν προς το μέρος του μπακ ο Σιπιόνι. Δείτε τη φωτογραφία.

Το ερώτημα είναι τι δουλειά είχε εκεί ο Σιπιόνι. Η θέση του, όταν μπήκε, ήταν να παίξει ακριβώς μπροστά από τα στόπερ. Ο Αργεντίνος, έχοντας δυνάμεις ως αλλαγή, είτε από μόνος του έκρινε ότι πρέπει να καλύψει τον συμπαίκτη του βγαίνοντας πάνω στον αντίπαλο μπακ, είτε επειδή κάποιος του το είπε-δεν μπορώ να το ξέρω-βγήκε σε εκείνη την στιγμή σε ρόλο μέσα δεξιά-ο Ρόντινεϊ, που πλέον έπαιζε εξτρέμ, είχε μείνει από αριστερά. Το κακό είναι ότι ο Σιπιόνι «πήγε και δεν πήγε». Δεν έφτασε δηλαδή έγκαιρα π.χ. για να του σταματήσει την πάσα. Η πάσα βγήκε και πήγε στο χώρο έξω από την περιοχή του Τζολάκη μπροστά στην καρδιά της άμυνας: εκεί που κανονικά έπρεπε να είναι ο νεαρός Αργεντίνος!

Ο Σιπιόνι, όμως, είχε φύγει όπως είπαμε από τη θέση του. και σε εκείνο τον χώρο δεν ήταν τουλάχιστον τέσσερις «ερυθρόλευκοι» όπως θα έπρεπε, κόντρα στους τέσσερις Ολλανδούς που είχαν κινηθεί κατά μέτωπο και κάθετα. Ήταν τρεις, οι στόπερ κι ο Μουζακίτης. Τέσσερις εναντίον τριών κι ο Μουζακίτης επέλεξε το φάουλ. Το λες και δεν το λες αχρείαστο, όπως το σκέφτομαι πιο ψύχραιμα. Τη συνέχεια την ξέρετε. Το ερώτημα είναι πώς θα έπρεπε να αμυνθεί στη συγκεκριμένη κρίσιμη όπως αποδείχθηκε περίσταση ο Ολυμπιακός. Ιδανικά θα έπρεπε ο Νασιμέντο να γυρίσει να καλύψει τον Σιπιόνι και να βρεθεί κοντά στον Μουζακίτη. Και να ήταν τέσσερις εναντίον τεσσάρων-σαφώς καλύτερα. Να υπενθυμίσουμε, όμως, ότι ο Νασιμέντο είχε μεν ξεκινήσει ως εξαροοκτάρι μπαίνοντας στο 62’ αντί του Γκαρθία, αλλά από το 83’ με την αποχώρηση του Ελ Κααμπί, ο κοντόσωμος Πορτογάλος είχε περάσει σε ρόλο 10αριού πίσω από τον Ταρέμι. Ίσως θα μπορούσε να πάει ο Νασιμέντο κι όχι ο Σιπιόνι πάνω στον Ολλανδό αριστερό μπακ για να καλύψει τον Ζέλσον.

Να καταλήξουμε: Δύο νέα παιδιά, που ήρθαν το καλοκαίρι, ο Σιπιόνι κι ο Νασιμέντο, έχοντας μπει ως αλλαγή, άρα έχοντας πιο καθαρό μυαλό από τους κουρασμένους συμπαίκτες τους, όπως ο Ζέλσον, δεν πήραν τις σωστές αποφάσεις στο εν τέλει πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, από το οποίο ήρθε η ισοφάριση. Δεν έκαναν τη σωστή αλληλοκάλυψη.

Για να μάθεις, λέει πρέπει να πάθεις. Απλά στο Τσάμπιονς Λιγκ θα το πληρώσεις ακριβά.

Άσχετο: Οι καλύτεροι παίκτες της Κηφισιάς, οι δύο σκόρερ της κι ο γκολκίπερ, συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες και τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική. Λέτε η Κηφισιά, ο Πρίτσας, ο Λέτο, ο Κοτσώλης, ο Κυριάκος κ.α. να αποφάσισαν να την εκτίσουν την αγωνιστική με τον Ολυμπιακό; Ξεχάστε το. Με τον Ολυμπιακό θα παίξουν κανονικά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Θα μπορούσε ο Μεντιλίμπαρ να κάνει και την πέμπτη αλλαγή του την Τρίτη το βράδυ. Να έβγαζε δηλαδή και τον Ζέλσον η, τον Ρόντινεϊ και να περνούσε τον Στρεφέτσα, για πιο φρέσκα πόδια. Εκεί στο 83΄ δηλαδή που έκανε την διπλή αλλαγή, να την έκανε τριπλή, όπως είχε δικαίωμα.

Οκ. Απλά να θυμίσω εδώ πρώτον ότι τον Στρεφέτσα τον είχε βάλει στο 86’ στο Άρσεναλ-Ολυμπιακός με το σκορ 1-0 κι ότι το τελικό σκορ ήταν 2-0 με γκολ στο 92’…Κι ότι ο Ζέλσον στο 87’ είχε μία έξοχη ενέργεια κατεβάζοντας δεξιοτεχνικά την μπάλα σε μία βαθιά μπαλιά του Μουζακίτη, συνδυάστηκε εξίσου ωραία με τον Νασιμέντο κι έχασε σπουδαία ευκαιρία με το κοντινό πλασεδάκι του να κάνει το 2-0 και να τελειώσει το ματς…

Το ιδανικό θα ήταν να είχε μία ακόμη αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ να την κάνει εκεί γύρω στο 90’ και για καθυστέρηση και για φρέσκα πόδια. Αλλά ήδη είχε κάνει αλλαγές και στις τρεις διακοπές που δικαιούνταν. Τις δύο πρώτες με τις αναγκαστικές αλλαγές των Γκαρθία, Τσικίνιο και την τρίτη με τη διπλή αλλαγή στο 83’. Θα μπορούσε όντως να κάνει τριπλή αλλαγή στο 83΄, όμως νιώθει κανείς σιγουριά ότι θα έπαιρνε κάτι από τον όποιο Στρεφέτσα η, Πνευμονίδη κι αν έβαζε;

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔