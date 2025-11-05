Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 1-1 με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο (4/11), ωστόσο μπορούν να ελπίζουν σε πρόκριση ακόμη και με 2 νίκες (και μια ισοπαλία) στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια.

«Ψυχρή» αποδείχθηκε η χθεσινή (4/11) βραδιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τους φίλους του Ολυμπιακού. Οι περίπου 31.000 που βρέθηκαν στο Φαληρικό γήπεδο, αλλά και όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση, είδαν τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πραγματοποιούν για 92' μια εξαιρετική εμφάνιση.

Ωστόσο, ο νόμος του ποδοσφαίρου μίλησε, οι Πειραιώτες σπατάλησαν ευκαιρίες για το 2-0 και εν τέλει ισοφαρίστηκαν στα... χασομέρια από την Αϊντχόφεν, μένοντας με μόλις 2 πόντους έπειτα από 4 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League. Οι πιθανότητες για κατάληψη μιας εκ των 24 θέσεων, που οδηγεί στα νοκ-άουτ του θεσμού μειώθηκαν, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Πως ο Ολυμπιακός προκρίνεται στα νοκ-άουτ

Σύμφωνα με τη γνωστή πλατφόρμα αναλύσεων και πιθανοτήτων, Football Meets Data, οι νταμπλούχοι Ελλάδος ναι μεν έχουν πολύ δύσκολο έργο μπροστά τους για συνέχεια στα «αστέρια», από την άλλη δε, μπορούν να συνεχίσουν ακόμη και με 2 νίκες και μια ισοπαλία στα εναπομείναντα ματς, υπό προϋποθέσεις.

Τη δεδομένη στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 30% πιθανότητες να παίξουν στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βάσει των αναμενόμενων βαθμών που θα συγκεντρώσουν στο φινάλε της League Phase. Το διάγραμμα του αλγόριθμου «λέει» πως ο Ολυμπιακός θα τελειώσει με 6-9 πόντους, ενώ την τρέχουσα σεζόν θα χρειαστούν 9 ή 10 για μια θέση στην 24αδα.

Με βάση τα παραπάνω, 3 νίκες στα υπόλοιπα 4 ματς θα εξασφάλιζαν 100% πρόκριση για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ενώ 2 νίκες και μια ισοπαλία έχουν αρκετές πιθανότητες, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο, καθώς θα εξαρτηθεί και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, με 9 βαθμούς οι πιθανότητες πρόκρισης είναι 66,8%, ενώ με 10 «εκτοξεύονται» στο 98,8%.