Σε 15 αγώνες είχε πετύχει 45 γκολ. Έριξε έξι γκολ στη Νάπολι, σκορπάει τον... τρόπο στην Ολλανδία αλλά στο «Γ. Καραϊσκάκης» χρειάστηκε την τύχη για να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας. Το Gazzetta αναλύει πώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «μπλόκαρε» την επιθετική πανδαισία της Αϊντχόφεν.

«Κανονικά, παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αλλά όχι αυτή τη φορά», ήταν η απάντηση του Πίτερ Μπος κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι της Αϊντχόφεν κόντρα στον Ολυμπιακό. Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος των Ολλανδών που να μην παραδέχθηκε ότι οι Πειραιώτες άξιζαν τη νίκη παρότι τη στέρησε ο Ρικάρντο Πέπι με buzzer beater.

Ωστόσο, εκτός από την εκπληκτική εμφάνιση του Ολυμπιακού, ενδιαφέρον συλλέγει το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να... σιγήσουν την επιθετική αλεγρία των Ολλανδών που μέχρι το παιχνίδι του Φαλήρου μετρούσαν 45 γκολ σε 15 ματς σε όλες τις διοργανώσεις (!).

Το Gazzetta εξηγεί τον τρόπο που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρουσίασε ένα συγκεκριμένο πλάνο, με το οποίο έσβησε την επιθετική λάβα της Αϊντχόφεν, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει το δικό του στυλ παιχνιδιού.

«Δεν θα πλησιάσει την περιοχή μας η Αϊντχόφεν»

Η εντολή του Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρη από το πρώτο λεπτό. Φαινόταν από τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο την ώρα του αγώνα. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, η Αϊντχόφεν να φτάσει κοντά στην περιοχή, ούτε να οπισθοχωρήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η άμυνα, τα χαφ, οι ακραίοι μπακ, όλοι έπρεπε να είναι ψηλά στο γήπεδο, να είναι σχεδόν κοντά στη μεσαία γραμμή.

Γιατί να κάνει κάτι τόσο... ριψοκίνδυνο απέναντι σε μία ομάδα που έχει καλά τρεξίματα; Επειδή η Αϊντχόφεν είναι ακόμα πιο επικίνδυνη όταν πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή. Ο λόγος είναι οι αυτοματισμοί που βγάζουν οι παίκτες από τη μέση και μπροστά.

Οι κινήσεις του Σαϊμπάρι στην περιοχή, το κόψιμο των δύο εξτρέμ προς τα μέσα (ειδικά του Μαν), η τοποθέτηση του Τιλ που είναι περισσότερο για να σπάσει την μπάλα και να τραβήξει παίκτη πάνω του.

Όλα αυτά όμως, μπορούν να συμβούν μόνο με τους Ολλανδούς στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου και όχι σε φάση build up, κάτι το οποίο πλήγωσε την Νάπολι την περασμένη αγωνιστική και έφυγε από την Ολλανδία με εξάρα (6-2) και γενικά αποτελεί «τρόμο» στο ολλανδικό πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς απέφυγε ο Ολυμπιακός κρατώντας ψηλά τις γραμμές του και χωρίς να επιστρέψει τους αντιπάλους να πλησιάσουν την περιοχή του Τζολάκη.

«Βραχυκύκλωσε» τα ακραία μπακ με πρέσινγκ!

Από την άλλη, καλά τα λόγια και η σκέψη αλλά πώς μπορείς να κρατήσεις μακριά από την περιοχή σου μία ομάδα όπως η Αϊντχόφεν; «Βραχυκυκλώνοντας» τον βασικό παράγοντας της επιθετικής λειτουργίας. Αφαιρώντας τον... άσο από το μανίκι του αντιπάλου που στην προκειμένη περίπτωση ήταν τα δύο ακραία μπακ. Όχι τόσο ο Σαλάχ-Έντιν από τα αριστερά όσο ο Ντεστ από τα δεξιά (έχει δύο γκολ και τρεις ασίστ), ο οποίος με τον Μαν έχουν δημιουργήσει ένα τρομερό δίδυμο.

Ο Μεντιλίμπαρ έφτιαξε το πλάνο του, πέφτοντας σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι οποίες είναι... φωτιά επιθετικά, έχουν τρεξίματα αλλά αμυντικά και με πρέσινγκ, μόνο εύκολη δουλειά δεν έχουν. Έτσι ο Ολυμπιακός, κατάφερε να τους μπλοκάρει πιέζοντας και δείχνοντας επιθετικότητα, η οποία τους ανάγκασε να μην παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα στην αρχή το πλήρωσαν κιόλας όταν ο Ζέλσον είχε φύγει από τον αντίπαλο μπακ και βρέθηκε μόνος του να κατεβάζει την μπάλα και να εκτελεί τον Κόβαρ. Αντίστοιχα από την άλλη πλευρά, ο Ποντένσε έκανε ουκ ολίγες επελάσεις, δημιουργώντας τριγμούς στην αντίπαλη άμυνα και κάνοντας τον Ντεστ να οπισθοχωρεί όλο και περισσότερο.

Ουσιαστικά, ο Ολυμπιακός μπλόκαρε την Αϊντχόφεν με... επίθεση. Ψηλά η άμυνα, πρέσινγκ στο επιθετικό τρίτο και έμφαση στους δύο ακραίους μπακ να μην παίρνουν εύκολα μπάλες και να μην τους επιτρέπεται η επέλαση στην πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο, οι εξτρέμ έπρεπε να γυρίσουν για να βοηθήσουν στο τρανζίσιον, τα χαφ να καλύπτουν στη μεσαία γραμμή και τον Σαϊμπάρι να κρατάει περισσότερο αμυντική στάση παρά επιθετική.

Βασικό «γρανάζι» στο πλάνο ο... Τζολάκης

Και όμως, ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν από τα βασικά εργαλεία του «Μέντι» στον τρόπο που ήθελε να παίξει η ομάδα του. Το γεγονός ότι ήθελε την μπάλα μακριά από την περιοχή του, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές μεταβιβάσεις του Έλληνα κίπερ με τα πόδια, έφερε την Αϊντχόφεν σε δύσκολη θέση και τους αμυντικούς σε συνεχή εγρήγορση.

Είναι γνωστό ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει η μπάλα να βρίσκεται στο επιθετικό τρίτο και να υπάρχει εκεί πρέσινγκ, με έμφαση στις δεύτερες μπάλες από τη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο διεθνής τερματοφύλακας, λοιπόν, ακολούθησε άρτια τις συμβουλές του και συνολικά είχε 20 μεγάλες μπαλιές, από τις οποίες, το 60% (δηλαδή οι 12) ήταν σε συμπαίκτη του.

Δεν είναι μικρό το ποσοστό αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για την Αϊντχόφεν ως αντίπαλο αλλά και για ένα παιδί που είναι στο τέρμα. Από μία τέτοια μεταβίβαση ξεκίνησε και η φάση για το 1-0 του Ζέλσον Μάρτινς στο 17'. Αυτές οι μπαλιές ήταν το... κλειδί για να αποδιοργανώσουν τη φιλοσοφία του Μπος και να αναγκαστεί να φέρει τους χαφ πιο πίσω.

Μόνο η Λεβερκούζεν πάνω από τον Ολυμπιακό

Η αμυντική προσήλωση του Ολυμπιακού και το πλάνο που για περισσότερο από 75 με 80 λεπτά λειτούργησε άριστα, φαίνεται και μέσα από τους αριθμούς. Όταν μία ομάδα όπως η Αϊντχόφεν που έχει μ.ο. περίπου 2 xGoals σε όλες τις διοργανώσεις, κόντρα στον Ολυμπιακό μετράει μόλις 0.47 xGoals, τότε κάτι έχεις κάνει σωστά.

Μάλιστα είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση για την επίθεση των Ολλανδών μετά την ισοπαλία κόντρα στη Λεβερκούζεν (0.35 xGoals). Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν δεχθεί οκτώ τελικές (με δύο στην εστία), κάτι που φέτος είναι επίσης η δεύτερη χειρότερο επίδοση της Αϊντχόφεν καθώς κόντρα στις «ασπιρίνες» είχαν τέσσερις (με μία στην εστία).

Από εκεί και πέρα, μόνο η Τέλσταρ έχει κρατήσει το μηδέν φέτος κόντρα στην Αϊντχόφεν (2-0) και από εκεί και πέρα έχει διασύρει τόσο τη Νάπολι στο Champions League (6-2) όσο και τις Σπάρτα Ρότερνταμ (6-1), Χρόνινγκεν (4-2), Ναϊμέγκεν (5-3), Τσβόλε (4-0) και Φορτούνα Σιτάρντ (5-2).