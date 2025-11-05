Εμφάνιση βγαλμένη από τα χρόνια που... μάγευε με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Το Gazzetta καταπιάνεται από τους εξαιρετικούς αριθμούς του Ζέλσον Μάρτινς που ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Το γκολ του Πέπι στις καθυστερήσεις δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο League Phase του Champions League παρότι οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι σχεδόν σε όλο το παιχνίδι από τους Ολλανδούς.

Η ισοπαλία (1-1) κάνει πιο δύσκολο το έργο ενόψει της συνέχειας και της πρόκρισης για τους «ερυθρολεύκους» ωστόσο αν για κάτι πρέπει να χαμογελούν στον Πειραιά είναι με την εμφάνιση του Ζέλσον Μάρτινς.

Ο 30χρονος εξτρέμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ματς καθώς εκτός από το γκολ, αποτέλεσε μόνιμος πονοκέφαλος για την αντίπαλη άμυνα, μάγεψε με τις ντρίμπλες του και γενικά θύμισε αρκετά τον ποδοσφαιριστή που βλέπαμε όταν ήταν στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Αν δεν ερχόταν το buzzer beater θα μιλούσαμε για τον απόλυτο πρωταγωνιστή και για αυτό το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , σας δίνει στο... πιάτο τους αριθμούς και τα στατιστικά του διεθνή ποδοσφαιριστή.

Το heatmap του Ζέλσον

«Ζογκλέρ» και μόνιμος πονοκέφαλος!

Η τεχνική κατάρτιση του Ζέλσον είναι γνωστή και ο ίδιος το έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές. Έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη ψυχολογία του παίκτη, αν του... βγαίνει το ματς και χωρίς να κάνει κατάχρηση της μπάλας. Κόντρα στην Αϊντχόφεν ήταν από τα ματς που ο 30χρονος εξτρέμ έβγαλε «μάτια».

Οι ντρίμπλες του Ζέλσον

Από τους παίκτες που πονοκεφάλιασαν αρκετά την αντίπαλη άμυνα και συγκεκριμένα τα ακραία μπακ των Ολλανδών, οι οποίοι δεν πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο ώστε να περιορίσουν τόσο τον ίδιο όσο και τον Ποντένσε. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής επιχείρησε συνολικά επτά ντρίμπλες, παίρνοντας αρκετές φορές την πρωτοβουλία των κινήσεων (κάτι που φαίνεται και από τις συνολικά 58 επαφές που έκανε στο παιχνίδι).

Από τις επτά προσπάθειες, οι τέσσερις ήταν επιτυχημένες, δημιουργώντας... τριγμούς στην αντίπαλη άμυνα. Εκτός από το γκολ (απίθανο κοντρόλ, ακόμα καλύτερη η εκτέλεση), ο Ζέλσον είχε και δοκάρι και συνολικά δοκίμασε έξι φορές να απειλήσει.

Σημαντικές βοήθειες στο πρέσινγκ και το «τρικ» με τον Ποντένσε

Καθοριστικό για να έχει ο Ολυμπιακός τον έλεγχο του ματς, ήταν το υψηλό πρέσινγκ και η αδυναμία της Αϊντχόφεν να γίνει απειλητική κοντά στην περιοχή του Τζολάκη. Για να συμβεί, έπρεπε ειδικά η επιθετική γραμμή να πιέζει όσο το δυνατόν περισσότερο τους αμυντικούς ώστε να μην περνάει η μπάλα στο αντίπαλο μισό.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το «κλείδωμα» των δύο ακραίων μπακ των Ολλανδών, ήταν κλειδί για να μην υπάρξει απειλή και ο τρόπος που λειτούργησε ο Ζέλσον, ήταν η... επιτομή του «Mendi Ball». Ο 30χρονος έδωσε σημαντικές βοήθειες τόσο στον Ροντινέι όσο και στο πρέσινγκ ψηλά, κάτι που το καταλαβαίνουμε από τις συνολικά 26 μονομαχίες που έδωσε, βγαίνοντας νικητής στις 14. Ακόμα και κεφαλιά κέρδισε, την ίδια στιγμή που σε άλλα ματς, μετρούσε κατά μέσο όρο 10 με 15 μονομαχίες.

Παράλληλα, έχει ανακτήσει την μπάλα τέσσερις φορές και οι τρεις από αυτές είναι κοντά στην περιοχή του αντιπάλου. Παράλληλα από τις 26 μονομαχίες, οι 15 είναι το αντίπαλο μισό και οι τέσσερις από αυτές μέσα ή στα όρια της περιοχής, στην οποία πάτησε συνολικά εννιά φορές.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το... τρικ με τον Ποντένσε. Ουκ ολίγες φορές οι δύο παίκτες άλλαξαν στιγμιαία πλευρές, ανάλογα με τη ροή του αγώνα και άλλες τόσες βρέθηκαν και οι δύο στην ίδια πλευρά, κάνοντας ωραίους συνδυασμούς και ανοίγοντας χώρους στην αντίπαλη άμυνα.

Το μοναδικό... μελανό σημείο στο ματς

Το Champions League είναι ο θεσμός των λεπτομερειών. Ο Ζέλσον έχει κάνει ματσάρα. Οι αριθμοί του είναι εντυπωσιακοί. Ακόμα και στις πάσες είχε 24 στις 33 από τις οποίες οι τέσσερις ήταν στο πέναλτι (τρεις πετυχημένες). Ωστόσο μία λάθος απόφαση ήταν αρκετή για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση.

Δευτερόλεπτα πριν το γκολ της Αϊντχόφεν, ο 30χρονος εξτρέμ πήρε την μπάλα και έτρεξε στην αντεπίθεση, στην οποία μαζί του έβγαιναν άλλοι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, με μόλις έναν αμυντικό των Ολλανδών, τον οποίο ο Πορτογάλος απέφυγε κιόλας. Αντί να δώσει την μπάλα στον κενό χώρο, επέλεξε να την πατήσει, με αποτέλεσμα να κοπεί από τον αντίπαλο.

Αυτό το κλέψιμο, έφερε τους φιλοξενούμενους έξω από την περιοχή, όπου ο Μουζακίτης έκανε το φάουλ και στη συνέχεια ο Πέπι βρήκε τον δρόμο προς την ισοφάριση. Όλα αυτά από το πρώτο μέχρι το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, σε μία αλληλουχία λανθασμένων αποφάσεων που στέρησαν από τους Πειραιώτες την πρώτη τους νίκη στο League Phase.

Ωστόσο, δεν αναιρείται ότι για 90 λεπτά, ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν από τους καλύτερους παίκτες του γηπέδου, υπέγραψε το πρώτο γκολ των Πειραιωτών στο Champions League και έδωσε χαμόγελα για το τι μπορεί να προσφέρει.