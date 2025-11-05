Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έχασε δυο πολύτιμους βαθμούς στη League Phase του Champions League, μέσα από τα χέρια του. Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι της Αϊντχόφεν στο Φάληρο, προηγήθηκαν με τον Ζέλσον Μαρτίνς, είχαν ευκαιρίες, όμως στο φινάλε ισοφαρίστηκαν σε 1-1 και οι Ολλανδοί «απέδρασαν» με το βαθμό.

H ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερη εξ αρχής και πήρε προβάδισμα στο 17ο λεπτό. Έπειτα από βαθιά μπαλιά του Τζολάκη και κεφαλιά παίκτη των Ολλανδών ο Τσικίνιο έσπασε την μπάλα στον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έκανε το κοντρόλ και στη συνέχεια έπιασε σουτ - κεραυνό για το 1-0.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν αρκετές ευκαιρίες για να βρουν δεύτερο γκολ και να «τελειώσουν» το ματς. Μεγαλύτερη εξ αυτών ήταν στο 61ο λεπτό, όταν ο κορυφαίος του γηπέδου, Ζέλσον Μαρτίνς, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με σουτ μέσα από την περιοχή.

Κόντρα στη ροή του ματς και δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα η Αϊντχόφεν βρήκαν την ισοφάριση. Στο 90+3' εκτελέστηκε φάουλ με γέμισμα ο ο Κοστίνια προσπάθησε να διώξει, η μπάλα έπεσε μπροστά στον Πέπι, ο οποίος εκτέλεσε τον Τζολάκη για το τελικό 1-1.