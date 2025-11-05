Champions League: Δείτε τα 20 γκολ και τα highlights της βραδιάς (vid)
Στου δρόμου τα μισά έφτασε η League Phase του Champions League. Η πρώτη ημέρα της 4ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να απέχει μόλις ένα λεπτό από τη νίκη, η οποία όμως δεν ήρθε, καθώς δέχθηκε την ισοφάριση από την Αϊντχόφεν στις καθυστερήσεις.
Συνολικά, σε μία... φτωχή βραδιά, σημειώθηκαν μόλις 20 γκολ. Νωρίτερα, η Άρσεναλ επικράτησε 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη και συνέχισε την ξέφρενη πορεία της. Αήττητη και πρωτοπόρος παρέμεινε η Μπάγερν Μονάχου που, εάν και με δέκα παίκτες για ένα ημίχρονο, έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν (1-2). Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, η Λίβερπουλ «λύγισε» με 1-0 την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ». Η Σπόρτινγκ, με βασικούς τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, στάθηκε όρθια στο Τορίνο μετά το 1-1 κόντρα στη Γιουβέντους.
Τεσσάρα μοίρασε η Τότεναμ την Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου, η Ατλέτικο νίκησε με 3-1 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ενώ η Μονακό πέρασε από το Μπόντο με 0-1. Το μοναδικό... άσφαιρο ματς ήταν αυτό μεταξύ της Νάπολι και της Άιντραχτ.
Απολαύστε τα 20 γκολ της βραδιάς:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.