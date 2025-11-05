Δείτε όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις μετά το πέρας της πρώτης ημέρας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στου δρόμου τα μισά έφτασε η League Phase του Champions League. Η πρώτη ημέρα της 4ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να απέχει μόλις ένα λεπτό από τη νίκη, η οποία όμως δεν ήρθε, καθώς δέχθηκε την ισοφάριση από την Αϊντχόφεν στις καθυστερήσεις.

Συνολικά, σε μία... φτωχή βραδιά, σημειώθηκαν μόλις 20 γκολ. Νωρίτερα, η Άρσεναλ επικράτησε 3-0 της Σλάβια Πράγας του Ζαφείρη και συνέχισε την ξέφρενη πορεία της. Αήττητη και πρωτοπόρος παρέμεινε η Μπάγερν Μονάχου που, εάν και με δέκα παίκτες για ένα ημίχρονο, έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν (1-2). Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, η Λίβερπουλ «λύγισε» με 1-0 την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ». Η Σπόρτινγκ, με βασικούς τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, στάθηκε όρθια στο Τορίνο μετά το 1-1 κόντρα στη Γιουβέντους.

Τεσσάρα μοίρασε η Τότεναμ την Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου, η Ατλέτικο νίκησε με 3-1 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ενώ η Μονακό πέρασε από το Μπόντο με 0-1. Το μοναδικό... άσφαιρο ματς ήταν αυτό μεταξύ της Νάπολι και της Άιντραχτ.

Απολαύστε τα 20 γκολ της βραδιάς: