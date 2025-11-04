O Ντάνι Γκαρθία έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 62ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο.

«Πονοκέφαλος» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός έκανε αναγκαστική αλλαγή στο 62ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν, καθώς ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Λίγο μετά από σουτ που δοκίμασε ο Ισπανός χαφ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Το ιατρικό επιτελείο των Πειραιωτών τσέκαρε την κατάσταση του 35χρονου χαφ και έκριναν πως έπρεπε να γίνει αλλαγή. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντικατέστησε τον Γκαρθία με τον Ντιόγκο Νασιμέντο.

Θυμίζουμε πως στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στη Νεάπολη για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League (9/11, 15:00).