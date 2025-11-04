Η Κ19 του ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ακουρέιρι το απόγευμα της Τετάρτης (5/11, 17:30) στη ρεβάνς των δυο ομάδων για το Round 2 του Domestic Champions path του Youth League.

Μια ημέρα πριν την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ ευρωπαϊκή υποχρέωση θα έχει και η Κ19. Οι νεαροί Θεσσαλονικείς νίκησαν με 2-0 στην έδρα της Ακουρέιρι στο πρώτο «ραντεβού» των δυο ομάδων για το Round 2 του Domestic Champions path του Youth League και καλούνται να «τελειώσουν» τη δουλειά στη ρεβάνς της Τετάρης (5/11, 17:30).

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, με το αντίτιμο για το εισιτήριο του αγώνα είναι συμβολικό (ένα ευρώ), με τους Ασπρόμαυρους να θέλουν στο πλευρό τους όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.

Εκτός για την Κ19 του ΠΑΟΚ θα είναι ο τιμωρημένος λόγω της αποβολή του στην Ισλανδία, Δημήτρης Μπαταούλας, με τον Πάβελ Απιατσιόνακ της ομάδας Β' να καλύπτει το κενό του. Στην αποστολή βρίσκεται ο Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος ξεπέρασε το βαρύ διάστρεμμα που υπέστη τον περασμένο μήνα, ενώ με την ανδρική ομάδα θα βρεθούν οι Δημήτρης Μπέρδος και Ανέστης Μύθου.

Η ομάδα που θα προκριθεί στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια Βαρσοβίας – Φιορεντίνα (25 ή 26/11 εντός έδρας, 10/12 εκτός έδρας).

Η αποστολή της Κ19 του ΠΑΟΚ

Μπελερή, Νικολαϊδη, Τσιότα, Τσίτσιλα, Ντούνγκα, Βυρσωκινό, Κοσίδη, Απιατσιόνακ, Αβράμπο, Καραγιαννίδη, Γκιόκα, Παπαδόπουλο, Σνάουτσνερ, Τουρσουνίδη, Παπανικόπουλο, Τσιφούτη, Αρετή, Γραββάνη, Χατσίδη , Μπάλντε .