ΠΑΟΚ: Μπήκε ο Πέλκας, έτοιμος για τη «μάχη» με Γιουνγκ Μπόις
Ένα πρόβλημα λιγότερο έχει ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της τέταρτης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (6/11-22:00).
Ο Δημήτρης Πέλκας ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα και προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Τρίτης (4/11), την ίδια ώρα που ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, λόγω ίωσης, έμεινε εκτός προπόνησης.
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:
Δείτε ΕπίσηςΜνημόνιο σε τεντωμένο σχοινί – Οι όροι που μεγαλώνουν το ρήγμα ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ
Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις πλησιάζει προς το τέλος της και η ομάδα δουλεύει με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.
H προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις, ενώ διεξήχθη και τουρνουά 4 Vs 4.
Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ Δημήτρης Πέλκας προπονήθηκε κανονικά. Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης.
Ο ΠΑΟΚ την Τέταρτη (05.11) θα προπονηθεί στις 16:00 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο της Τούμπας. Τον Ράζβαν Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Γιώργος Γιακουμάκης .
Οι Ελβετοί θα προπονηθούν στις 18:00, ενώ η συνέντευξη Τύπου τους θα διεξαχθεί στις 17:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.