Ο Δημήτρης Πέλκας προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της Πέμπτης (6/11-22:00) απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις.

Ένα πρόβλημα λιγότερο έχει ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της τέταρτης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (6/11-22:00).

Ο Δημήτρης Πέλκας ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα και προπονήθηκε κανονικά το απόγευμα της Τρίτης (4/11), την ίδια ώρα που ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, λόγω ίωσης, έμεινε εκτός προπόνησης.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις πλησιάζει προς το τέλος της και η ομάδα δουλεύει με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

H προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις, ενώ διεξήχθη και τουρνουά 4 Vs 4.

Ο ΠΑΟΚ την Τέταρτη (05.11) θα προπονηθεί στις 16:00 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο της Τούμπας. Τον Ράζβαν Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Γιώργος Γιακουμάκης .

Οι Ελβετοί θα προπονηθούν στις 18:00, ενώ η συνέντευξη Τύπου τους θα διεξαχθεί στις 17:00.