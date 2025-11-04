Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε από την πλευρά του ένα ακόμα sold out, αυτό με αντίπαλο την ολλανδική Αϊντχόφεν, σε μία βραδιά όπου οι φίλοι του θα έχουν και κορεό.

Νέο sold out για τους Πειραιώτες. Όπως έγινε γνωστό από τον Ολυμπιακό το απόγευμα της Τρίτης για άλλη μία φορά - και - φέτος το γήπεδό του (το Καραϊσκάκη) θα είναι γεμάτο (καθώς πρακτικά έμειναν μόνο κάποια VIP εισιτήρια). Το βράδυ της Τρίτης με την Αϊντχόφεν θα υπάρχει μάλιστα και κορεό από τον κόσμο.