«Χρυσό παιδί» του ποδοσφαίρου αναδείχθηκε o 20χρονος Ντεζιρέ Ντουέ μετά τα... όργιά του την περυσινή σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού παραμένει πρωτοπόρος στην ψηφοφορία του διαδικτυακού Golden Boy Web. Όμως στο έτερο βραβείο της Tuttosport, το... ορθόδοξο Golden Boy υπάρχει ήδη νικητής. Και δεν είναι άλλος από τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν.

The Golden Boy Absolute Best is DÉSIRÉ DOUÉ!



A phenomenal season for the young Frenchman, who won everything with Paris Saint-Germain!#GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025 | #GBFBIndex | #FootballBenchmark | #Tuttosport pic.twitter.com/qC1jYUa7jT — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 4, 2025

Ο 20χρονος Γάλλος, από ένα σημείο και μετά, έκανε... πράγματα και θαύματα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο ιστορικό τρεμπλ της Παρί Σεν Ζερμέν. Με κερασάκι στην τούρτα φυσικά το τρομερό του χατ τρικ στον τελικό του Champions League απέναντι στην Ίντερ. Κάπως έτσι δεν το έκανε και πολύ δύσκολο για τους κριτές του διαγωνισμού της TuttoSport που τον ανέδειξαν «χρυσό παιδί» του ποδοσφαίρου για το 2025, δίνοντάς του τη σκυτάλη από παίκτες όπως ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ακόμα μια ατομική διάκριση, δε, για παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη Χρυσή Μπάλα του Ουσμάν Ντεμπελέ. Σε 61 συμμετοχές την περυσινή σεζόν, ο Ντουέ μέτρησε 16 γκολ και 16 ασίστ.