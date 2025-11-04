Παρί Σεν Ζερμέν: Στα χέρια του Ντουέ το βραβείο Golden Boy

Παρί Σεν Ζερμέν: Στα χέρια του Ντουέ το βραβείο Golden Boy

Ιάσονας Θεριός
Ντουέ κούπα

bet365

«Χρυσό παιδί» του ποδοσφαίρου αναδείχθηκε o 20χρονος Ντεζιρέ Ντουέ μετά τα... όργιά του την περυσινή σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού παραμένει πρωτοπόρος στην ψηφοφορία του διαδικτυακού Golden Boy Web. Όμως στο έτερο βραβείο της Tuttosport, το... ορθόδοξο Golden Boy υπάρχει ήδη νικητής. Και δεν είναι άλλος από τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 20χρονος Γάλλος, από ένα σημείο και μετά, έκανε... πράγματα και θαύματα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο ιστορικό τρεμπλ της Παρί Σεν Ζερμέν. Με κερασάκι στην τούρτα φυσικά το τρομερό του χατ τρικ στον τελικό του Champions League απέναντι στην Ίντερ. Κάπως έτσι δεν το έκανε και πολύ δύσκολο για τους κριτές του διαγωνισμού της TuttoSport που τον ανέδειξαν «χρυσό παιδί» του ποδοσφαίρου για το 2025, δίνοντάς του τη σκυτάλη από παίκτες όπως ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

 

Ακόμα μια ατομική διάκριση, δε, για παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη Χρυσή Μπάλα του Ουσμάν Ντεμπελέ. Σε 61 συμμετοχές την περυσινή σεζόν, ο Ντουέ μέτρησε 16 γκολ και 16 ασίστ.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα