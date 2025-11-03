Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε τις αποφάσεις του για την αποστολή του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν, όπου δεν θα έχει διαθέσιμο τον Έσε αλλά θα έχει τον Φρανσίσκο Ορτέγα.

Ο Βάσκος τεχνικός κατέληξε στις επιλογές του για την αποστολή των Πειραιωτών με την Αϊντχόφεν. Εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Έσε και στους εκλεκτούς του Ολυμπιακού πλην Ορτέγα θα είναι και οι νεαροί Καλογερόπουλος και Πνευμονίδης.

Η αποστολή ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι