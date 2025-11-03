Ολυμπιακός: Αποστολή για την Αϊντχόφεν με Ορτέγα, Καλογερόπουλο και Πνευμονίδη, εκτός ο τιμωρημένος Έσε
Ο Βάσκος τεχνικός κατέληξε στις επιλογές του για την αποστολή των Πειραιωτών με την Αϊντχόφεν. Εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Έσε και στους εκλεκτούς του Ολυμπιακού πλην Ορτέγα θα είναι και οι νεαροί Καλογερόπουλος και Πνευμονίδης.
Η αποστολή ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο
Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
🔴🙌 Πλάνα από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Αϊντχόφεν.#OlympiacosFC pic.twitter.com/Ev8YXfgpFU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 3, 2025
