Ο τεχνικός της Αϊντχόφεν Πέτερ Μπος τόνισε ότι θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Η Αϊντχόφεν στη συνέχεια του Champions League θα παίξει με Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν Μονάχου.

Στην ολλανδική ομάδα, λοιπόν, βλέπουν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό ως μία ευκαιρία για να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Για να το πετύχουν αυτό, η ομάδα του προπονητή Πέτερ Μπος θα πρέπει το βράδυ της Τρίτης στο Φάληρο (22:00) να κάνει κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν πετυχαίνει συχνά στην Ευρώπη. Να νικήσει εκτός έδρας. Με τον Μπος στον πάγκο η PSV έχει σε 13 ματς μακριά από το σπίτι της μόνο τρεις νίκες.

Ο Μπος αναγνωρίζει ότι ο αγώνας στον Πειραιά είναι εξαιρετικά σημαντικός, αφού η PSV στοχεύει να βρεθεί στις 24 καλύτερες ομάδες στο τέλος της φάσης. Ο ίδιος και οι παίκτες του, άλλωστε, θέλουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος από την εντός έδρας ήττα από την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

«Δεν είναι καθοριστικό, γιατί αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι. Δεν κρίνει την πρόκριση, αλλά είναι λογικό να είναι σημαντικό. Πρέπει να επιβιώσουμε μέσα από αυτά τα οκτώ ματς για να φτάσουμε στην ενδιάμεση φάση. Έτσι το βλέπουμε εμείς», είπε αρχικά ο Μπος στη συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:

«Θα ήθελα να πω σε όλους: αν δεν μπορείτε να είστε εκεί, ανοίξτε την τηλεόραση. Θα είναι ένα πολύ ωραίο ματς». Για τη μία μέρα επιπλέον ξεκούραση που είχε η ομάδα του σχολίασε: «Είναι όντως ένα πλεονέκτημα, αλλά όχι κάτι ανυπέρβλητο. Το έχουμε ζήσει κι εμείς αρκετές φορές στο παρελθόν«.

Ο Μάουρο, ο αρχηγός της PSV, παράλληλα, εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του κι αφού εξήρε την πολύ καλή παρουσία του Σαϊμπάρι, τόνισε: «Είναι ξανά ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήρθαμε με αυτοπεποίθηση. Είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα ματς στο οποίο πρέπει να παίξουμε για τους τρεις βαθμούς».

