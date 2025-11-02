Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Είναι επιλογή των οπαδών της Λίβερπουλ να με υποδεχθούν όπως θέλουν»

Για την επιστροφή του στο «Άνφιλντ» μετά την... πολυσυζητημένη αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ για τη Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης μετρούν αντίστροφα για τη σπουδαία μεταξύ τους αναμέτρηση στο Champions League (04/11). Όλα τα βλέμματα, αναμενόμενα, θα είναι πάνω στον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με την απόφασή του να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τους Reds το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Άγγλος μπακ θα επιστρέψει στο «Άνφιλντ», στον τόπο όπου από παιδί έγινε σταρ, και δεν δείχνει ιδιαίτερα... ανήσυχος για την υποδοχή του. «Αν έβαζα γκολ, δεν θα πανηγύριζα, για να είμαι ειλικρινής. Θα πολύ διαφορετικό για μένα να μπω στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, να κάνω ζέσταμα από την άλλη πλευρά. Όταν πήρα την απόφαση να προχωρήσω, μάλλον ήταν μοιραίο πως κάποια στιγμή θα έπαιζα απέναντι στη Λίβερπουλ

Όπως κι αν με υποδεχθούν οι οπαδοί είναι δική τους απόφαση. Θα αγαπώ πάντα τον σύλλογο, θα είμαι πάντα φίλαθλος της ομάδας. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τις ευκαιρίες και για όλα όσα πετύχαμε μαζί. Αυτά θα με συντροφεύουν για πάντα. Ό,τι κι αν γίνει, τα αισθήματά μου απέναντι στη Λίβερπουλ δεν θα αλλάξουν. Έχω αναμνήσεις που θα μείνουν μαζί μου για μια ζωή», είπε αρχικά ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και προσέθεσε:

«Μίλησα με πρώην συμπαίκτες μου για το ματς και απλώς γελούσαμε. Νομίζω ότι όλοι λίγο-πολύ ξέραμε ότι θα συνέβαινε. Πρέπει να αφήσουμε τα συναισθήματα στην άκρη και να παίξουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορούμε. Είναι μια κορυφαία ομάδα, οπότε ήξερα ότι κάποια στιγμή θα τους αντιμετώπιζα. Συνέβη τόσο σύντομα. Ανάμεικτα συναισθήματα. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Τεράστιο παιχνίδι, τεράστια σκηνή. Αν και δεν είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα τελευταία, παραμένουν κορυφαία ομάδα, και κανείς εδώ δεν νομίζει ότι θα είναι εύκολο ματς».

Για τη φημολογία πως ο Μπέλινγκχαμ τον έπεισε να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Άρνολντ δήλωσε ότι: «Περισσότερο ίσχυε την πρώτη του χρονιά στη Μαδρίτη. Συναντιόμασταν στις προπονητικές συγκεντρώσεις της Αγγλίας και όλοι ήθελαν να μάθουν πώς είναι τα πράγματα πίσω από τα παρασκήνια. Μου είπε ότι ήταν απίστευτο και πως δεν είχε ξανανιώσει κάτι τέτοιο.

Η φιλοδοξία ολόκληρου του συλλόγου να κερδίζει και η προσδοκία της νίκης. Μιλούσε με τόσο καλά λόγια για τον σύλλογο, κι εγώ είχα ήδη πάρει την απόφασή μου, στο τέλος της ημέρας αποφάσισα ότι χρειαζόμουν μια αλλαγή, εντός και εκτός γηπέδου. Ήθελα μια νέα πρόκληση, οπότε ήρθε η ώρα να το κάνω. Είναι ωραίο το ότι υπάρχει κι άλλος Άγγλος εδώ, έκανε την προσαρμογή μου πολύ πιο εύκολη».