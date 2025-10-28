Ο θρυλικός φίλος της Μπαρτσελόνα, Jimmy Jump, στο Gazzetta: «Ντροπή η διαιτησία με Ολυμπιακό, τεράστια ιστορία η εισβολή στο Πορτογαλία-Ελλάδα το 2004»

Είναι ο πιο διάσημος... μπουκαδόρος του κόσμου! Ο θρυλικός Jimmy Jump, ο οπαδός της Μπαρτσελόνα μέσω τoy Gazzetta κάνει σαφές ότι δεν του αρέσει να νικάει η ομάδα του με τη βοήθεια της διαιτησίας, θυμάται το... ντου του στο Πορτογαλία-Ελλάδα το 2004, αποκαλύπτει τα σχέδιά του για ένα τελευταίο «ντου» και τονίζει γιατί ΔΕΝ θα ήθελε τον Μεντιλίμπαρ στους Καταλανούς.

Τον ξέρει όλος ο κόσμος ως «Jimmy Jump». Ο Χάουμε Μαρκέ, κατάφερε με τις εισβολές του στους αγωνιστικούς χώρους να μετατρέψει το όνομά του σε θρύλο.

Ο γνωστός φίλος της Μπαρτσελόνα απεχθάνεται την αδικία. Με τα... άλματά του ήθελε πάντα να φωνάζει υπέρ της δικαιοσύνης. Δεν χώνεψε ποτέ την προδοσία του Λουίς Φίγκο. Αυτό το έδειξε και στον τελικό του Euro 2004, όταν με την εισβολή του έδωσε το δικό του χέρι βοηθείας στην Ελλάδας ώστε να κατακτήσει το θρυλικό Euro.

Σήμερα, μετά το 6-1 της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού, μέσω του Gazzetta, παραδέχεται την εύνοια που είχε η ομάδα του από τον Ελβετό ρέφερι, Σνάιντερ. Τη χαρακτηρίζει «ντροπή» και κάνει σαφές ότι θα ήθελε να νικάει «χωρίς διαιτητικά δώρα».

Δεν κρύβει ότι λησμονεί τις μέρες που... τρύπωνε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Σήμερα, ζώντας στη Γερμανία ως κηπουρός, ονειρεύεται το τελευταίο μεγάλο του άλμα. Ο Χάουμε Μαρκέ, ο γνωστός μας Jimmy Jump ανοίγει την καρδιά του σε μια ειλικρινή συνέντευξη. Πιο ήσυχη πλέον, αλλά πάντα με το μπλαουγκράνα χρώμα να κυλάει στο αίμα του, όπως μας λέει.

Πώς είδες το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό; Ήσουν στο γήπεδο;

«Ο διαιτητής ίσως να βοήθησε σε κάποια στιγμή του αγώνα, αλλά συνολικά η Μπαρτσελόνα ήταν ανώτερη

Περίμενες να σκοράρει η ομάδα σου έξι γκολ;

«Η αλήθεια είναι πως όχι. Είχαμε να σκοράρουμε έξι γκολ από την επική ανατροπή απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2017».

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης στη σημερινή Μπαρτσελόνα;

«Φυσικά, ο Λαμίν Γιαμάλ».

Μέχρι τη στιγμή της αποβολής, πώς σου φάνηκε ο αγώνας;

«Η αποβολή δεν ήταν ξεκάθαρη, αλλά μας ευνόησε - όπως ακριβώς είχε συμβεί και στη Ρεάλ Μαδρίτης υπέρ της, στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Χετάφε».

«Ήταν ντροπή η διαιτησία με τον Ολυμπιακό, προτιμώ να νικάω χωρίς διαιτητικά δώρα»

Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη διαιτησία. Ποια είναι η δική σου άποψη;

«Ήταν μια διαιτησία ξεκάθαρα "ευρωπαϊκή", υπέρ του πλουσιότερου. Ντροπή! Εγώ προτιμώ να κερδίζω χωρίς διαιτητικά δώρα».

Αν έβλεπες έναν παίκτη της Μπαρτσελόνα να αποβάλλεται όπως συνέβη με τον Ολυμπιακό, θα έμπαινες στο γήπεδο για να διαμαρτυρηθείς;

«Πάντα ήταν ωραία στιγμή να διακόπτω έναν αγώνα και να κάνω τον “Jimmy Jump” για έναν δίκαιο σκοπό. Τώρα, όμως, ετοιμάζω το τελευταίο μου άλμα. Μεγάλωσα πια...».

Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μεντιλίμπαρ;

«Καλός προπονητής. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη συνεργαστεί με Ισπανούς τεχνικούς όπως ο Βαλβέρδε. Ο Μεντιλίμπαρ, βέβαια, είναι πολύ σοβαρός για τα γούστα μου. Ας έρθει στην Μπαρτσελόνα - εμείς κάνουμε τους προπονητές να γελούν».

Έχει περάσει καιρός από τότε που έκανες κάποια από τις διάσημες «εισβολές» σου στα γήπεδα;

«Θα το ήθελα πολύ να ήταν πιο συχνά, αλλά ΠΟΤΕ δεν βρήκα χορηγό και ξόδεψα υπερβολικά πολλά σ' αυτό το "επάγγελμα" - ταξίδια, ξενοδοχεία, εισιτήρια, πρόστιμα (γέλια). Αν και συνήθως τρυπώναμε στα γήπεδα και κοιμόμασταν σε σταθμούς τρένων ή λεωφορείων. Ήταν μια αξέχαστη περιπέτεια. Αναζήτησα να δημιουργήσω το μύθο μου… και τον βρήκα».

«Η εισβολή στον τελικό Πορτογαλία-Ελλάδα έχει τεράστια ιστορία»

Είσαι μια θρυλική φιγούρα για τις εισβολές σου στους αγωνιστικούς χώρους. Σου λείπει η δράση;

«Πολύ. Σκέφτομαι κάθε μέρα εκείνη την εποχή. Είναι η ζωή μου. Να ονειρεύομαι και να συνεχίζω να ονειρεύομαι το Μεγάλο Τελικό Άλμα. Αν και στη νέα μου ζωή, δεν υπάρχουν προβλήματα από τις εισβολές στα γήπεδα».

Στην Ελλάδα ακόμη μιλάμε για σένα. Δεν ξεχάσαμε ποτέ πόσο βοήθησες εκείνη τη βραδιά, με την εισβολή σου στον τελικό.

«Θυμάμαι ακόμη τα θρυλικά ελληνικά ονόματα, όπως του Νικοπολίδη, όταν έτρεξα προς την εστία του μετά το άλμα μου προς τον Φίγκο στον τελικό του Euro 2004. Εκείνο το άλμα έχει τεράστια ιστορία και θα ήθελα κάποτε να δω μια ταινία όπως εκείνη με τους 300 Σπαρτιάτες, που υπερασπίστηκαν τη χώρα τους για την επιβίωση της Ελλάδας».

«Ο Φίγκο είναι προδότης, στο Καμπ Νου δεν υπάρχει χώρος για προδότες»

Ο Φίγκο ήταν ο «αγαπημένος» σου παίκτης για να διακόπτεις τα παιχνίδια του; (γέλια)

«Ο Φίγκο είναι προδότης και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε επιστρέψει στο "Καμπ Νου" - ούτε κι ως άνθρωπος της UEFA. Στον ναό των "μπλαουγκράνα" δεν υπάρχει χώρος για προδότες».

Πώς είναι η ζωή σου σήμερα; Με τι ασχολείσαι;

«Εργάζομαι ως κηπουρός στη Γερμανία και παραμένω σε επαφή με το γρασίδι. Πάντα περιτριγυρισμένος από πράσινο».

Ετοιμάζεις κάποια νέα… διάσημη εισβολή;

«Σε κάθε τελικό του Champions League, βρίσκομαι κάπου εκεί τριγύρω, αλλά δεν καταφέρνω να μπω στο γήπεδο. Πλέον είναι πολύ δύσκολο να τρυπώσεις σε έναν τελικό - υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι ή ίσως απλώς… γέρασα. Πέρσι ήμουν στο Μόναχο, στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, για να κάνω ένα ρεπορτάζ…».

Τι σημαίνει για εσένα η Μπαρτσελόνα;

«Η Μπαρτσελόνα και τα... άλματα είναι η ζωή μου. Αυτό είναι όλο. Στις φλέβες μου κυλάει μπλαουγκράνα αίμα - μπλε και κόκκινο, όπως της Μπάρτσα».