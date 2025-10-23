Παναθηναϊκός: Μαρινάκης και Μπενίτεθ δίπλα δίπλα πριν 22 ημέρες!
Ο Ράφα Μπενίτεθ έφτασε στη Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και απομένει μόνο η ανακοίνωση του «τριφυλλιού» που θα πιστοποιήσει την επιστροφή του στους πάγκους για λογαριασμό του.
Μέχρι τώρα, ο Ισπανός προπονητής είχε θέση στην UEFA ως τεχνικός παρατηρητής και σε αυτό το πλαίσιο πριν λίγο καιρό συναντήθηκε και με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε, Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι δυο τους εμφανίστηκαν δίπλα δίπλα σε φωτογραφίες από το «Έμιρεϊτς» και τον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Άρσεναλ για το Champions League την 1η Οκτώβρη.
Ο Παναθηναϊκός θα αποτελέσει τον 17ο σταθμό στην μακρά πορεία του Ράφα Μπενίτεθ στους πάγκους. Ο θρυλικός Ισπανός κόουτς θα ριχθεί ξανά στην προπονητική αρένα έπειτα από διάλειμμα διάρκειας 19 μηνών, μετά την απομάκρυνσή του από τη Θέλτα στις 12 Μαρτίου του 2024.
