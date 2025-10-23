Η UEFA έβγαλε στη δημοσιότητα τους πιο γρήγορους παίκτες αυτή τη στιγμή στο Champions League για τη φετινή σεζόν και τα δύο από τα τρία πρώτα ονόματα, σίγουρα θα σε κάνουν να εκπλαγείς.

Η 3η στροφή του League Phase στο Champions League ολοκληρώθηκε με τα γκολ να πέφτουν... βροχή και οι εκπλήξεις να είναι συνεχόμενες, δείγμα του πόσο έχει αλλάξει η διοργάνωση.

Η UEFA έβγαλε στη δημοσιότητα τους παίκτες που έπιασαν την υψηλότερη ταχύτητα έως τώρα στο τουρνουά και ενώ άπαντες περίμεναν να δουν τον Μπαπέ ή τον Σαλάχ, η πρώτη τριάδα σε κάνει να πεις «ουάου» και «απίστευτο».

Συγκεκριμένα, ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που ταχύτητα 36,2 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ο επιθετικός της Γιουβέντους, Λοϊς Οπεντά, ο οποίος έχει παραχωρηθεί δανεικός από τη Λειψία. Στη δεύτερη θέση έρχεται ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στα 36 του χρόνια και φέτος αποφάσισε να επιστρέψει στη Μαρσέιγ.

Ο λόγος για τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος άγγιξε τα 35,8 χιλιόμετρα την ώρα με τον γαλλικό σύλλογο ενώ στην τρίτη θέση έρχεται να προστεθεί ένας ακραίος μπακ (!). Πρόκειται για τον Τζέρεμι Φρίμπονγκ της Λίβερπουλ που κόστισε 40 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για να αφήσει τη Λεβερκούζεν και έπιασε τα 35,6 χιλιόμετρα την ώρα.

Άξιο αναφοράς είναι ότι στην πρώτη 10άδα, μαζί με τον δεξιό οπισθοφύλακα των «κόκκινων» βρίσκονται άλλοι τρεις ακραίοι μπακ και μιλάμε για τους Μπελανόβα (Αταλάντα), Σπενς (Τότεναμ) και Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν) ενώ την 15άδα συμπληρώνει και ένας κεντρικός αμυντικός, ο Μίκι Φαν ντε Βεν της Τότεναμ (34,2 χιλιόμετρα την ώρα).