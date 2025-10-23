Εστεβάο: Ένας καλλιτέχνης «γεννιέται» για την Τσέλσι

Ο Γουίλιαν Εστεβάο είναι από το βράδυ της Τετάρτης (22/10) ο νεότερος σκόρερ της Τσέλσι στο Champions League και ήδη δείχνει πως ένα αστέρι «γεννιέται» για να λάμψει στο Λονδίνο.

Γουίλιαν Εστεβάο. Ένα όνομα με πολύ «ντόρο» γύρω του, πριν καν έρθει από την πατρίδα του, την Βραζιλία, στην Ευρώπη για λογαριασμό της Τσέλσι, το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Οι Λονδρέζοι παρακολουθούσαν καιρό την περίπτωση του νεαρού winger της Παλμέιρας, την οποία κυριολεκτικά «χρύσωσαν», αφού πλήρωσαν περί τα 65 εκατ. ευρώ για να τον πάρουν στο «Στάμφορντ Μπρίτζ», κάνοντάς τον την ακριβότερη μεταγραφή ποδοσφαιριστή από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Και όλα αυτά, πριν καν ενηλικιωθεί (ήταν 17 ετών όταν έκλεισε το deal).

Μια βραδιά ρεκόρ και μαγείας

Το βράδυ της Τετάρτης (22/10), ο Έντσο Μαρέσκα ξεκίνησε το wonderkid στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Champions League απέναντι στον Άγιαξ, και, τόσο ο ίδιος όσο και ο κόσμος που βρέθηκε στο «Μπρίτζ», αποζημιώθηκε. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου «ζάλισε» τους αμυντικούς του Αίαντα και κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα, σημειώνοντας -εκείνη τη στιγμή- το 4-1, με το πρώτο του γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ένα γκολ που τον κατατάσσει πρώτο στη λίστα των νεότερων σκόρερ του κλαμπ στον θεσμό.

Η βροχή έκανε πέρα για πέρα αισθητή την παρουσία της στο Λονδίνο, το παιχνίδι είχε πάει στο 5-1, όμως ο κόσμος παρέμενε στις εξέδρες. Ήθελε να πάρει όλη τη... δόση μαγείας του Εστεβάο, που στο 83ο λεπτό λίγο έλειψε να βάλει ένα από τα γκολ της σεζόν, όταν το απίθανο ανάποδο ψαλίδι που επιχείρησε, πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Η μπάλα μπορεί να μην κατέληξε στο πλεκτό, αλλά οι φίλαθλοι είχαν πάρει ήδη μια όμορφη ανάμνηση.

Ο Πάλμερ και η αποθέωση

Ο μικρός από τη Φράνκα μοιάζει να είναι αυτό που αναζητά τόσο το κοινό όσο και ο οργανισμός της Τσέλσι. Ο ποδοσφαιριστής που φέρνει το απρόβλεπτο, το κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι της ομάδας. Κάτι σαν τον Κόουλ Πάλμερ, αλλά σε πιο αλέγρα μορφή. Ο Άγγλος είναι εδώ και μια διετία το «πρώτο βιολί» για τον Μαρέσκα, με τον κόσμο να περιμένει σε κάθε ματς κάτι πολύ καλό από αυτόν.

Πλέον, στην ίδια κατηγορία μπαίνει σιγά σιγά και ο 18χρονος, με τον Ιταλό τεχνικό και άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να ξεκαθαρίζει πως νιώθει τυχερός που έχει υπό την καθοδήγησή του έναν τόσο ταλαντούχο, φανταστικό παίκτη.

«Νιώθω πολύ τυχερός που είμαι ο προπονητής του γιατί είναι συναρπαστικό, μπορείς να το απολαύσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές, νομίζω ότι οι οπαδοί στο τέλος πλήρωσαν τα εισιτήρια για να δουν παίκτες όπως ο Κόουλ (Πάλμερ), όπως ο Εστεβάο, αυτό το είδος παίκτη. Με τους νεαρούς παίκτες, τις περισσότερες φορές ανησυχείς λίγο επειδή παίζουν ένα ή δύο παιχνίδια, σκοράρουν και νομίζουν ότι είναι ήδη κορυφαίοι παίκτες. Το καλό με τον Εστεβάο είναι ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό επειδή είναι πολύ ταπεινός. Είναι πολύ ευγενικός, θέλει να δουλέψει σκληρά. Έχει μια φανταστική οικογένεια, είναι πολύ κοντά του, και για μένα προσωπικά, είναι φανταστικός επειδή είναι ένας ξεχωριστός παίκτης».

Έχοντας πετύχει και το νικητήριο γκολ στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ (2-1) στις αρχές Οκτωβρίου, ο Εστεβάο ήδη έχει ανεβάσει τόσο τη δημοτικότητα, όσο και τις απαιτήσεις γύρω από την περίπτωσή του. Μπορεί ακόμη τα νούμερά του να μην είναι φανταχτερά (2 γκολ, 1 ασίστ σε 11 συμμετοχές), όμως τα στοιχεία που φέρνει στο γήπεδο ήδη πιάνουν τόπο, όπως άλλωστε είπε ο ίδιος ο προπονητής του...