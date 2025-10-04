Η μια στα ουράνια, η άλλη σε... κρίση. Με «χρυσό» γκολ του Εστεβάο στις καθυστερήσεις, η Τσέλσι υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην τρίτη της διαδοχική ήττα και έκανε... δώρο στην Άρσεναλ την κορυφή της Premier League.

Η... Fergie Time «πλήγωσε» ξανά τη Λίβερπουλ, και πάλι στο 90+6' όπως και με την Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά, ήταν η Τσέλσι που βρήκε στο τέλος τη λύση κόντρα στους Reds, αφού με γκολ του Εστεβάο λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης τούς υπέταξε μέσα στο Λονδίνο και τους υποχρέωσε στην τρίτη τους διαδοχική ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, βάζοντας ακόμα περισσότερη πίεση στους ώμους της.

Αυτή που σίγουρα χαμογέλασε ήταν η... άσπονδη συμπολίτισσα των Blues, Άρσεναλ, που στρογγυλοκάθισε στην κορυφή της Premier League, στο +1 από την Πρωταθλήτρια. Σημαντικότατη αλλά πύρρειος η νίκη για την ομάδα του Μαρέσκα, που σκαρφάλωσε στο -3 από την τετράδα, αλλά έχασε με τραυματισμούς και τους Μπαντιασίλ και Ατσεαμπόνγκ και... ξεμένει από στόπερ.

Τον αναγνωριστικό ρυθμό του ματς φρόντισε να διαλύσει από νωρίς ο Μόισες Καϊσέδο. Στο 14ο λεπτό ο μέσος από το Εκουαδόρ κεραυνοβόλησε εκτός περιοχής και στέλνοντας την... καραβολίδα στο «παραθυράκι» χάρισε το προβάδισμα στην Τσέλσι.

Η Λίβερπουλ πλησίασε στην άμεση ισοφάριση αλλά τρία λεπτά μετά ο Μπαντιασίλ έβαλε σωτήριο μπλοκ στο τελείωμα του Σόμποσλαϊ από την καρδιά της περιοχής. Από εκεί και μετά, κάθε ομάδα είχε τα δικά της διαστήματα, μικρές περιόδους που έπαιρνε τα ηνία του ματς και απειλούσε. Το έκανε η Τσέλσι με το πολύ ωραίο πλασέ του Γκαρνάτσο στο 38', το έκαναν και οι Reds με την κεφαλιά του Ίσακ στο 44'.

Η Λίβερπουλ έγινε πολύ πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος, ανέβασε την απόδοσή της και, αφού προειδοποίησε δις με τον Σαλάχ στο 46' και 53', βρήκε αυτό που έψαχνε. Στο 63' ο Σόμποσλαϊ σέντραρε από δεξιά, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Χάκπο μετά την προσπάθεια του Ίσακ για κοντρόλ και ο Ολλανδός εκτέλεσε τον Σάντσεθ από κοντά για την ισοφάριση.

Μετά το 1-1, το παιχνίδι άνοιξε πολύ, αλλά παρέμεινε ισορροπημένο, με τις δύο «μονομάχους» να ανταλλάσσουν χτυπήματα. Αμφότερες έφτασαν κοντά στο γκολ της νίκης, με την κεφαλιά του Έντσο στο 90+1' να σταματά στο δοκάρι και το σουτ του Κέρτις Τζόουνς λίγο μετά να περνά άουτ, όμως η μπίλια έκατσε στο... μπλε. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα και ο ξεχασμένος Εστεβάο με προβολή χάρισε τη σπουδαία νίκη στην Τσέλσι.