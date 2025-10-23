Απίθανο: Μέσα σε ένα βράδυ άλλαξε τρεις φορές ο νεότερος σκόρερ της Τσέλσι στο Champions League

Η Τσέλσι νίκησε άνετα με 5-1 τον Άγιαξ των 10 παικτών, και παράλληλα κατέγραψε ένα ασυνήθιστο ρεκόρ, αφού οι πιτσιρικάδες της σκόραραν ο ένας μετά τον άλλον.

Ένα εύκολο, όπως εξελίχθηκε, βράδυ είχε την Τετάρτη (22/10) στο «Στάμφορντ Μπρίτζ» απέναντι στον Άγιαξ η Τσέλσι. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αποβολή του Τέιλορ στο 17' και διέσυρε με 5-1 τους Ολλανδούς, φτάνοντας τους 6 πόντους μετά από 3 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League.

Οι Λονδρέζοι που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης και σταθερότητας στο παιχνίδι τους, είδαν τα «διαμαντάκια» τους να λάμπουν στο χορτάρι και να χαρίζουν ένα ασυνήθιστο ρεκόρ.

Στο 18ο λεπτό, ο Μαρκ Γκίου άνοιξε το σκορ και έγινε ο νεότερος σκόρερ των «μπλε» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, σε ηλικία 19 ετών κα 291 ημερών. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Εστεβάο έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, κάνοντας εκείνη τη στιγμή το 4-1 και παίρνοντας το ρεκόρ από τον συμπαίκτη του, αφού σκόραρε όντας 18 ετών και 181 ημερών.

Το κερασάκι στην τούρτα της αναμέτρησης έβαλε ο Ταϊρίκ Τζορτζ στο 48ο λεπτό, με τον Άγγλο να αφήνει εν τέλει 3ο τον Γκιού στη λίστα των νεότερων σκόρερ στην ιστορία της Τσέλσι στο θεσμό, καθώς έχει γεννηθεί ένα μήνα μετά τον Ισπανό!