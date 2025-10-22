Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League μετά την ήττα στη Βαρκελώνη
Το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία είχε τελικά... εφιαλτικό φινάλε, καθώς η -άδικη- αποβολή του Έσε και το αυστηρό πέναλτι στον Ράσφορντ έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, που πανηγύρισαν το τρίποντο με το ευρύ 6-1.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο ύψος της μέχρι τη στιγμή της κόκκινης του Αργεντίνου χαφ, σκόραρε με τον Ελ Καμπί μειώνοντας σε 2-1 και είχε τις στιγμές της, ωστόσο μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League παραμένει με μόλις 1 πόντο στο σακούλι και εκτός 24αδας.
Το επόμενο, εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00) θα κρίνει πολλά όσον αφορά το μέλλον των Πειραιωτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με τις πιθανότητες πρόκρισης να έχουν μειωθεί αισθητά.
Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού
Συγκεκριμένα, και βάσει της πλατφόρμας Football Meets Data, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δεδομένη στιγμή 33% πιθανότητες να πάρουν μια θέση στην 24αδα και να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ, και, μόλις 0.3% για είσοδο στην οκτάδα. Βέβαια, οι παραπάνω τιμές λογικά θα αλλάξουν το βράδυ της Τετάρτης (22/10), μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής.
[🔵 UCL race for Top 8/24 - as of 21 Oct]— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 21, 2025
🔝 Change in Top 8:
🚫 no changes
🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🇫🇷 Monaco
📉 OUT: 🇩🇪 Bayer Leverkusen
🚨 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/G4dXl96eAl
