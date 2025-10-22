Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League μετά την ήττα στη Βαρκελώνη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η γνωστή πλατφόρμα Football Meets Data ανήρτησε τις πιθανότητες πρόκρισης των ομάδων, μετά την πρώτη βραδιά της 3ης αγωνιστικής του Champions League. Πόσες έχει ο Ολυμπιακός.

Το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία είχε τελικά... εφιαλτικό φινάλε, καθώς η -άδικη- αποβολή του Έσε και το αυστηρό πέναλτι στον Ράσφορντ έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, που πανηγύρισαν το τρίποντο με το ευρύ 6-1.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο ύψος της μέχρι τη στιγμή της κόκκινης του Αργεντίνου χαφ, σκόραρε με τον Ελ Καμπί μειώνοντας σε 2-1 και είχε τις στιγμές της, ωστόσο μετά το πέρας της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League παραμένει με μόλις 1 πόντο στο σακούλι και εκτός 24αδας.

Το επόμενο, εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00) θα κρίνει πολλά όσον αφορά το μέλλον των Πειραιωτών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με τις πιθανότητες πρόκρισης να έχουν μειωθεί αισθητά.

image

 

Οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού

Συγκεκριμένα, και βάσει της πλατφόρμας Football Meets Data, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δεδομένη στιγμή 33% πιθανότητες να πάρουν μια θέση στην 24αδα και να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ, και, μόλις 0.3% για είσοδο στην οκτάδα. Βέβαια, οι παραπάνω τιμές λογικά θα αλλάξουν το βράδυ της Τετάρτης (22/10), μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής.

@Photo credits: INTIME
     

