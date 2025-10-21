Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πέρασε μια εφιαλτική βραδιά στο Μονζουίκ με το 6-1 από τη Μπαρτσελόνα αλλά δικαιολογημένα έχει πολύ σοβαρά παράπονα από τον Ελβετό Σνάιντερ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ήξερε πολύ καλά ο Ολυμπιακός ότι θα βίωνε ένα δύσκολο και άκρως απαιτητικό βράδυ απέναντι στη φοβερά ποιοτική Μπαρτσελόνα για τη League stage του Champions League. Γνώριζε πως τα δεδομένα δεν θα ήταν υπέρ του. Το πάλεψε πολύ καλά και σωστά σε πρώτο πλάνο παρά το γρήγορο 1-0 του Φερμίν (που ήταν ο πρωταγωνιστής με τρία γκολ και πρακτικά ο Ολυμπιακός δεν είχε απάντηση για αυτόν) αλλά σε 2ο βαθμό πληγώθηκε από τα λάθη του και από έναν - συγχωρέστε με για τη λέξη - τραγικότατο διαιτητή, που έχει κάνει τουλάχιστον 2 πολύ σοβαρά λάθη.

Στο τέλος της ημέρας όπως τόνισε ο Παναγιώτης Ρέτσος ως αρχηγός των Ερυθρόλευκων είναι αυτό το 6-1 που μένει, ωστόσο αυτό το βαρύ σκορ δεν ήταν μόνο ευθύνη των παικτών των Πειραιωτών. Υπήρξε και η παράμετρος του Ελβετού Σνάιντερ, που ήταν καθοριστικότατη.

Η άμυνα του Ολυμπιακού αλλά και ο Τζολάκης δεν βρέθηκαν στην καλύτερη δυνατή μέρα (καθώς και πριν την αποβολή του Έσε υπήρξε το λάθος του Κοστίνια στη στιγμή του 2-0) και πλήρωσαν όσα περισσότερα λάθη γινόταν να πληρώσουν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξάλλου είχε προϊδεάσει τους παίκτες του: το κάθε λάθος με τη Μπαρτσελόνα το πληρώνεις και το πληρώνεις και ακριβά και με γκολ.

Ένας διαιτητής αλλού για αλλού και με τραγικές αποφάσεις που επηρέασαν τον αγώνα

Ο Ελβετός ρέφερι Ουρς Σνάιντερ ξεκάθαρα έχει επηρεάσει τη ροή του αγώνα και ειδικά με την αποβολή του Έσε στο 57ο λεπτό. Η 2η κίτρινη πάνω στον Αργεντίνο μέσο είναι ανύπαρκτη και προκαλεί τα δικαιολογημένα παράπονα του ίδιου του παίκτη και των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Το δε πέναλτι που δίνεται έπειτα από εξέταση της φάσης είναι επίσης από τα... άγραφα.

Η Μπαρτσελόνα και η κάθε Μπαρτσελόνα δεν χρειάζεται κανέναν διαιτητή και κανέναν Σνάιντερ για να δείξει την ποιότητά της. Θα μπορούσε κάλλιστα να νικήσει και με καλό για αυτήν σκορ, χωρίς να υπάρχουν κάκιστες διαιτητικές αποφάσεις. Από την αποβολή του Έσε και μετά οι παίκτες του Ολυμπιακού έχασαν το μυαλό τους και την συγκέντρωσή τους ολότελα και το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιαμάλ σε επίπεδο απόφασης ήρθε να τους αποτελειώσει σε ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο.

Η εικόνα δε παικτών όπως ο Ράσφορντ να πέφτουν και ζητούν φάουλ προς το τέλος του ματς ή οτιδήποτε άλλο είναι δεδομένα εξίσου κακή με το επίπεδο της διαιτησίας του Σνάιντερ. Το μάθημα για τον Ολυμπιακό είναι σίγουρα πολύ σκληρό και δύσκολο σε μία βραδιά που οι ποίκτες του κρατούν στο τέλος την όμορφη εικόνα του κόσμου τους να τους αποθεώνει παρά την ήττα αυτή.

Και τώρα είναι η ΑΕΚ που περιμένει τους παίκτες του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ένα ντέρμπι που έχει την... ταμπέλα must win για τους Ερυθρόλευκους που θα περιμένουν να δουν την κατάσταση του τραυματία Τσικίνιο (που φάνηκε να προβληματίζεται με το πρόβλημά του στον οπίσθιο μηριαίο) και όχι μόνο.