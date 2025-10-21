Η Άρσεναλ ξεσπάθωσε στο δεύτερο μέρος, διέλυσε με 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates» και συνεχίζει απόλυτη στις κορυφές της League Phase του Champions League.

Δεκατρία λεπτά. Τόσα χρειάστηκε η Άρσεναλ ώστε να μετατρέψει ένα ματς που κινούνταν σε λεπτές ισορροπίες, σε πάρτι τεσσάρων αστέρων! Με «όπλο» τις στημένες φάσεις και τον Γιόκερες που «ξεμπούκωσε» με δυο γκολ, οι Gunners με αλλεπάλληλες «κανονιές» τιμώρησαν με 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης που υποφέρει από την αρχή της σεζόν από έλλειψη σταθερότητας.

Παρά το ευρύ σκορ ωστόσο, τα γκολ μπήκαν.... μαζεμένα μετά την ανάπαυλα. Όπερ σημαίνει πως το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε σε χαμηλούς ρυθμούς και με ελάχιστες συγκινήσεις, με την Άρσεναλ να έχει τις μεγαλύτερες.... υποψίες ευκαιρίας στα καρέ του Όμπλακ. Εκείνοι ωστόσο που έφτασαν πιο κοντά στο γκολ ήταν οι Μαδριλένοι, πριν ακολουθήσει ο «καταιγισμός» των Λονδρέζων.

Στο 49΄συγκεκριμένα ο Χουλιάν Άλβαρες προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Ράγια με ξαφνικό σουτ από το ύψος της περιοχής, όμως το δοκάρι τον σταμάτησε κι έδωσε την ευκαιρία στην Άρσεναλ για ρελάνς. Έτσι κι έγινε, με τον Γκάμπριελ τελικά να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ για να ανοίξει το σκορ και παράλληλα τους Ασκούς του Αιόλου (57΄).

Στο 64΄κι έπειτα από όμορφη κούρσα του Λιούις-Σκέλι, ο Μαρτινέλι υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ έγραψε το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Γιόκερες να βρει δίχτυα με πλασέ από κοντά ύστερα από αδράνεια στη μαδριλένικη άμυνα, ενώ στο 70΄χτύπσε ξανά με προβολή σε κενό τέρμα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ για το 4-0. Ένα σκορ που διατήρησε το απόλυτο της Άρσεναλ στην Ευρώπη, όπου φιγουράρει τρίτη με εννιά βαθμούς.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ (83΄Γουάιτ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (72΄Μοσκέρα), Λιούις-Σκέλι, Ράις, Θουμπιμέντι (72΄Νόργκααρντ), Έζε (72΄Νουανέρι), Μαρτινέλι, Σάκα, Γιόκερες (83΄Μερίνο)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Χιμένες (63΄Μπαένα), Λε Νορμάν, Χάντσο, Μπάριος, Κόκε (63΄Γκάλαγχερ), Σιμεόνε (72΄Γκριεζμάν), Γκονζάλεθ (63΄Ρουγκέρι), Σόρλοθ (72΄Αλμάδα), Άλβαρες