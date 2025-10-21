Στα χαμηλά της βαθμολογίας του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Δύσκολο βράδυ για τον Ολυμπιακό στο Champions League. Παρ'ότι επέστρεψε στο ματς απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η αποβολή του Έσε τον «λύγισε» και έδωσε τεράστιο πλεονέκτημα στους Μπλαουγκράνα, που δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και τον νίκησαν με 6-1. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα των «ερυθρολεύκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε ισάριθμα παιχνίδια, γεγονός που αναπόφευκτα τον άφησε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, στην 32η θέση.

Στο άλλο παιχνίδι του απογευματινού μενού, η Πάφος των δέκα παικτών έμεινε όρθια στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (0-0) και πήρε τον δεύτερο βαθμό της στα «αστέρια», μετά και τη λευκή ισοπαλία που είχε αποσπάσει στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό.

Η βαθμολογία του Champions League