Champions League: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη
Δύσκολο βράδυ για τον Ολυμπιακό στο Champions League. Παρ'ότι επέστρεψε στο ματς απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η αποβολή του Έσε τον «λύγισε» και έδωσε τεράστιο πλεονέκτημα στους Μπλαουγκράνα, που δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και τον νίκησαν με 6-1. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα των «ερυθρολεύκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε ισάριθμα παιχνίδια, γεγονός που αναπόφευκτα τον άφησε πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, στην 32η θέση.
Στο άλλο παιχνίδι του απογευματινού μενού, η Πάφος των δέκα παικτών έμεινε όρθια στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (0-0) και πήρε τον δεύτερο βαθμό της στα «αστέρια», μετά και τη λευκή ισοπαλία που είχε αποσπάσει στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό.
Η βαθμολογία του Champions League
- Μπάγερν Μονάχου 2 (8-2) 6
- Ρεάλ Μαδρίτης 2 (7-1) 6
- Μπαρτσελόνα 3 (9-4) 6
- Παρί Σεν Ζερμέν 2 (6-1) 6
- Ίντερ 2 (5-0) 6
- Άρσεναλ 2 (4-0) 6
- Καραμπάγκ 2 (5-2) 6
- Ντόρτμουντ 2 (8-5) 4
- Μάντσεστερ Σίτι 2 (4-2) 4
- Τότεναμ 2 (3-2) 4
- Ατλέτικο Μαδρίτης 2 (7-4) 3
- Νιούκαστλ 2 (5-2) 3
- Μαρσέιγ 2 (5-2) 3
- Μπριζ 2 (5-3) 3
- Σπόρτινγκ 2 (5-3) 3
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2 (6-6) 3
- Λίβερπουλ 2 (3-3) 3
- Τσέλσι 2 (2-3) 3
- Νάπολι 2 (2-3) 3
- Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 2 (3-5)
- Γαλατάσαραϊ 2 (2-5) 3
- Αταλάντα 2 (2-5) 3
- Γιουβέντους 2 (6-6) 2
- Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-4) 2
- Λεβερκούζεν 2 (3-3) 2
- Πάφος 3 (1-5) 2
- Βιγιαρεάλ 2 (2-3) 1
- Αϊντχόφεν 2 (2-4) 1
- Κοπεγχάγη 2 (2-4) 1
- Μονακό 2 (3-6) 1
- Σλάβια Πράγας 2 (2-5) 1
- Ολυμπιακός 3 (1-8) 1
- Καϊράτ 3 (1-9) 1
- Μπενφίκα 2 (2-4) 0
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 2 (1-6) 0
- Άγιαξ 2 (0-6) 0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.