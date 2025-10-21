Στο 76ο λεπτό του αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Φερμίν Λόπεθ πέτυχε χατ τρικ για το 5-1 της Μπαρτσελόνα.

Ο Φερμίν Λόπεθ ήταν ο κορυφαίος της Μπαρτσελόνα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ», καθώς σημείωσε χατ τρικ. Στο 76ο λεπτό από προσπάθεια του Μπάρντζι η μπάλα στρώθηκε στον Ισπανό μέσο, ο οποίος εκτέλεσε τον Τζολάκη και με το τρίτο προσωπικό του γκολ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1.

Θυμίζουμε πως από το 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός έπαιζε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Έσε, για την οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι Πειραιώτες.