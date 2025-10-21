Στο 74ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα ο Μάρκους Ράσφορντ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε και τέταρτο γκολ στον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο «Μονζουίκ». Στο 74ο λεπτό ο Μπαλντέ ανέβηκε από τα αριστερά, ο Ράσφορντ βγήκε σε θέση βολές, εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του Τζολάκη κι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1.

Θυμίζουμε πως από το 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός έπαιζε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Έσε, για την οποία διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι Πειραιώτες.