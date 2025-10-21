Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ο Ελ Καμπί σκόραρε με κεφαλιά, το γκολ ακυρώθηκε για πέναλτι, αλλά ευστόχησε από την άσπρη βούλα
Σπάνια φάση στη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, η οποία κατέληξε με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν. Στο 49ο λεπτό ο Ποντένσε έκανε φοβερή σέντρα μέσα από την περιοχή, ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.
Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Σνάιντερ ακύρωσε το γκολ, καθώς είχε προηγηθεί πέναλτι για χέρι του Ερίκ Γκαρθία. Ο Ελβετός ρέφερι έδωσε την παράβαση και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα πανηγύρισαν για το πέναλτι κατά της ομάδας τους!
Ο Ελ Καμπί έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 53ο λεπτό, νίκησε τον Σέζνι και μείωσε οριστικά σε 2-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.