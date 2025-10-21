Στο 59ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα ο Ελ Καμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, το γκολ του ακυρώθηκε για πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών αλλά ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Σπάνια φάση στη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, η οποία κατέληξε με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν. Στο 49ο λεπτό ο Ποντένσε έκανε φοβερή σέντρα μέσα από την περιοχή, ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Σνάιντερ ακύρωσε το γκολ, καθώς είχε προηγηθεί πέναλτι για χέρι του Ερίκ Γκαρθία. Ο Ελβετός ρέφερι έδωσε την παράβαση και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα πανηγύρισαν για το πέναλτι κατά της ομάδας τους!

Ο Ελ Καμπί έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 53ο λεπτό, νίκησε τον Σέζνι και μείωσε οριστικά σε 2-1.