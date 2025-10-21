Ο διαιτητής Σνάιντερ ακύρωσε το γκολ του Ελ Καμπί κόντρα στην Μπαρτσελόνα επειδή είχε προηγηθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού με τους φίλους των Μπλαουγκράνα να... πανηγυρίζουν!

Σουρεάλ σκηνικό στο «Μοζουίκ»! Στο 49ο λεπτό ο Ελ Καμπί με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μπαρτσελόνα, όμως το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR, καθώς είχε προηγηθεί πέναλτι του Έρικ Γκαρθία για χέρι στην εξέλιξη της φάσης.

Ο διαιτητής Σνάιντερ είδε τη φάση, ακύρωσε το γκολ και έδωσε πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να... πανηγυρίζουν την παράβαση της ομάδας τους, από τη στιγμή που δεν μέτρησε το γκολ.

Βέβαια λίγο αργότερα ο Ελ Καμπί νίκησε τον Σέζνι και μείωσε το σκορ σε 2-1, οπότε πανηγύρισαν ξανά οι περίπου 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Καταλονίας.