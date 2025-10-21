Με δεύτερο προσωπικό γκολ του Φερμίν στο 38' η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 2-0 επί του Ολυμπιακού.

Σκόρερ και πάλι ο Φερμίν, όπως στο 7', για την Μπαρτσελόνα που ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ.

Στο 38' ο Ντρο Φερνάντεθ πετάχτηκε και έκλεψε μετά από λάθος του Κοστίνια, έδωσε στη συνέχεια στον Φερμίν και ο τελευταίος μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Τζολάκη.