Μπαρτσελονα - Ολυμπιακός: Το δεύτερο γκολ του Φερμίν για το 2-0
Με δεύτερο προσωπικό γκολ του Φερμίν στο 38' η Μπαρτσελόνα έφτασε στο 2-0 επί του Ολυμπιακού.
Σκόρερ και πάλι ο Φερμίν, όπως στο 7', για την Μπαρτσελόνα που ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ.
Στο 38' ο Ντρο Φερνάντεθ πετάχτηκε και έκλεψε μετά από λάθος του Κοστίνια, έδωσε στη συνέχεια στον Φερμίν και ο τελευταίος μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Τζολάκη.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.