Η Μπαρτσελόνα βρήκε γρήγορο γκολ και προηγήθηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό από το 6ο λεπτό.

Άσχημο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, στο «Μοντζουίκ». Οι Μπλαουγκράνα τιμώρησαν αμυντική αδράνεια της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πήραν προβάδισμα από το 7ο λεπτό.

Ο Φερμίν Λόπεθ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Πειραιωτών, τροφοδότησε τον Γιαμάλ, ο Τζολάκης τον έκλεισε, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Φερμίν, ο οποίος με δυνατό σουτ από κοντά έκανε το 1-0.