Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Μια ανάσα από την ισοφάριση με Ντάνι Γκαρθία οι «ερυθρόλευκοι»
Στο 20' ο Ολυμπιακός είχε και δεύτερη μεγάλη στιγμή στο «Μονζουίκ» με τον Ντάνι Γκαρθία αυτή τη φορά.
Μετά την σπουδαία ευκαιρία με τον Ποντένσε στο ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός είχε και δεύτερη μεγάλη στιγμή στο «Μονζουίκ» απέναντι στην Μπαρτσελόνα με τον Ντάνι Γκαρθία.
Συγκεκριμένα στο 20' οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν την ισοφάριση, όταν το σουτ του Ντάνι Γκαρθία κόντραρε και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σέζνι.
