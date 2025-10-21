Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: H μεγάλη ευκαιρία του Ποντένσε στο 0-0 (vid)
Στα 18 δευτερόλεπτα του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα ο Ποντένσε έφτασε κοντά στο 0-1 αλλά ο Σέζνι τον νίκησε.
Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον σπουδαίο αγώνα με την Μπαρτσελόνα στο «Μοτζουίκ», καθώς έφτασε κοντά στο γκολ στα 18 δευτερόλεπτα. Μετά από λάθος πάσα του Μπαλντέ ο Τσικίνιο έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Ποντένσε, ο οποίος έκανε την ντρίμπλα στον Κασαδό, ο Πορτογάλος σούταρε από το ύψος του ημικυκλίου και ο Σέζνι απέκρουσε εντυπωσιακά.
