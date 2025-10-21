Οι προβλέψεις των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Θα βάλει κεφαλιά ο Ρέτσος » (vid)

Τι βλέπουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται στη Βαρκελώνη για το ματς του Champions League με την Μπαρτσελόνα; ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού μετρά αντίστροφα για ένα ιστορικό παιχνίδι στο Champions League κι ελπίζει για το θαύμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του δε θα είναι μόνοι τους σήμερα (21/10,22:00), αλλά θα έχουν μαζί τους τον 12ο παίκτη των Ερυθρολεύκων, με τους φιλάθλους να ταξιδεύουν φυσικά και στη Βαρκελώνη για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Το Gazzetta βρέθηκε στους δρόμους της πόλης και συνάντησε μερικούς από τους πιο πιστούς ακόλουθους των Πειραιωτών, οι οποίοι έκαναν και την πρόβλεψή τους για την έκβαση του ματς στο «Μονζουίκ». Αισιοδοξία από τον κόσμο, με τους περισσότερους να απαντούν ότι ο Βάσκος τεχνικός και οι παίκτες του μπορούν ακόμα και για το «διπλό».

