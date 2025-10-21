Οι προβλέψεις των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Θα βάλει κεφαλιά ο Ρέτσος » (vid)
Ο κόσμος του Ολυμπιακού μετρά αντίστροφα για ένα ιστορικό παιχνίδι στο Champions League κι ελπίζει για το θαύμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του δε θα είναι μόνοι τους σήμερα (21/10,22:00), αλλά θα έχουν μαζί τους τον 12ο παίκτη των Ερυθρολεύκων, με τους φιλάθλους να ταξιδεύουν φυσικά και στη Βαρκελώνη για να στηρίξουν την ομάδα τους.
Μεντιλίμπαρ vs Μπαρτσελόνα: Της έβγαλε το... λάδι τις τέσσερις τελευταίες φορές και η βραδιά του 2012
Το Gazzetta βρέθηκε στους δρόμους της πόλης και συνάντησε μερικούς από τους πιο πιστούς ακόλουθους των Πειραιωτών, οι οποίοι έκαναν και την πρόβλεψή τους για την έκβαση του ματς στο «Μονζουίκ». Αισιοδοξία από τον κόσμο, με τους περισσότερους να απαντούν ότι ο Βάσκος τεχνικός και οι παίκτες του μπορούν ακόμα και για το «διπλό».
Δείτε το βίντεο...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.