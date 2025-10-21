Έτσι είναι σήμερα το Camp Nou: Δείτε το βίντεο του Gazzetta (vid)
Αν και τα δημοσιεύματα έλεγαν ότι το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στο Spotify Camp Nou, εν τέλει αποφασίστηκε ότι οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα για να κάνουν ποδαρικό στο νέο τους γήπεδο.
Το Gazzetta βρέθηκε στο σημείο όπου γίνονται τα έργα του νέου γηπέδου των Καταλανών και σας δείχνει την τωρινή μορφή που έχει πάρει το στάδιο, λίγες εβδομάδες πριν κάνει τα εγκαίνια.
Να θυμίσουμε πως το παιχνίδι των Πειραιωτών με τους «μπλαουγκράνα» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και η πρώτη σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 ώρα Ελλάδος.
