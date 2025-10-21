Στην Ισπανία οι αναλύσεις γύρω από το ρόστερ του Ολυμπιακού πάνε και έρχονται, ωστόσο ο Μεχντί Ταρεμί και ο Ντάνι Γκαρθία είναι δύο ονόματα που ξυπνούν... εφιάλτες στην Μπαρτσελόνα και το Gazzetta εξηγεί τους λόγους.

Όλα έτοιμα για τη σπουδαία βραδιά της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» με στόχο την υπέρβαση και την επιστροφή στην Ελλάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί «πονοκέφαλο» για τους Καταλανούς στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια που τους έχει αντιμετωπίσει παρότι η παράδοση δεν είναι υπέρ του, όμως στην Ισπανία, τα ΜΜΕ έχουν κυκλώσει ακόμη δύο ονόματα που μόνο ευχάριστες αναμνήσεις δεν έχουν μαζί τους.

Ο λόγος για τον Μεχντί Ταρέμι και τον Ντάνι Γκαρθία. Δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή και αναμένεται να τους δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Gazzetta παίρνει την πάσα από τα ισπανικά δημοσιεύματα και σας εξηγεί τους λόγους που αμφότεροι έχουν προκαλέσει «εφιάλτες» στους Καταλανούς.

Η ασίστ που υπέγραψε την πρόκριση της Ίντερ στον τελικό του Champions League

Ο ημιτελικός ανάμεσα στην Ίντερ και την Μπαρτσελόνα την περσινή σεζόν, είναι σίγουρα μέσα στους καλύτερους των τελευταίων χρόνων στο Champions League. Ένα συνεχόμενο κοντράστ συναισθημάτων με συνεχείς ανατροπές και ένα σπουδαίο πρώτο παιχνίδι στη Βαρκελώνη, όπου ο ιταλικός σύλλογος προηγήθηκε με 0-2 στο 21', η Μπαρτσελόνα το έφερε στα ίσια μέχρι το 38' (2-2) και εν τέλει ο φωτεινός πίνακας στο τελευταία σφύριγμα έδειχνε 3-3.

Το θέμα της πρόκρισης στον μεγάλο τελικό, μετατοπίστηκε στο Μιλάνο. Εκεί είχαμε ένα... replay του πρώτου αγώνα. Η Ίντερ προηγήθηκε με 2-0, η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε το σκορ μέχρι το 60' σε 2-2 αλλά αυτή τη φορά, το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος. Ο Ραφίνια κάνει το 3-2 στο 87' και όλα δείχνουν πως το θέμα πρόκρισης έχει πάει στην ομάδα του Φλικ. Όμως στο 90+3' ήρθε ο γερόλυκος Ατσέρμπι για να διαμόρφωσε το 3-3 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί ήρθε η ώρα του Μεχντί Ταρέμι. Ο νυν επιθετικός του Ολυμπιακού, είχε μπει ως αλλαγή στη θέση του Μαρτίνες στο 71' και στο 99ο λεπτό ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στην περιοχή της Μπαρτσελόνα, έστρωσε στον Φρατέσι έχοντας πάνω του τους αμυντικούς της αντιπάλου και εκείνος με πλασέ έκανε το τελικό 4-3, στέλνοντας τους Ιταλούς στον μεγάλο τελικό.

Το Σούπερ Καπ που σήκωσε ο Ντάνι Γκαρθία με την Μπιλμπάο!

Όπως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έτσι και ο Ντάνι Γκαρθία έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγες φορές την Μπαρτσελόνα με τη φανέλα της Μπιλμπάο τόσο στο Κύπελλο Ισπανίας όσο και στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ένα παιχνίδι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη του 34χρονου χαφ και αυτό είναι από το Σούπερ Καπ του 2021.

Ματς για γερά... νεύρα με την Μπαρτσελόνα να έχει στην εντεκάδα παίκτες όπως ο Μέσι, ο Γκριεζμάν, ο Ντεμπελέ, ο Πέδρι, ο Μπούσκετς και άλλοι. Ο δεύτερος έχει εξελιχθεί σε απόλυτο πρωταγωνιστή μέχρι το 90', έχοντας δύο γκολ και με το σκορ να είναι στο 2-1. Ωστόσο ο Βιλαλίμπρε φέρνει το ματς στα ίσια και πάει το παιχνίδι στην παράταση όπου με τέρμα του Ινιάκι Γουίλιαμς, η Μπιλμπάο καταφέρνει να φτάσει εκείνος στο τρόπαιο.

Ο νυν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έπαιξε σε όλο το παιχνίδι (κάτι παραπάνω από 120 λεπτά) και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στην τριάδα Ντε Γιόνγκ, Πέδρι, Μπούσκετς αλλά και Πιάνιτς.