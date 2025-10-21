Οι δύο προπονητές έκαναν πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες δηλώσεις αλλά όταν έρθει η ώρα του αγώνα θα είναι μία... μάχη όπου ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει τον εαυτό του. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Μπαρτσελόνα VS Ολυμπιακός με πάνω από 3.000 κόσμο των Πειραιωτών στο πλευρό της ομάδας το απογευματάκι προς βράδυ πρακτικά (19.45) της Τρίτης στο γήπεδο Μονζουίκ. Προφανώς και το Καμπ Νόου θα είχε άλλη αίγλη για έναν τέτοιον αγώνα στη League Phase του Champions League αλλά όπως και να έχει για τους Ερυθρόλευκους ένα ακόμα ταξίδι στα αστέρια με τη Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ, του Πέδρι και τόσων άλλων αστέρων θα είναι μία βραδιά υπέρτατης πρόκλησης αλλά και μεγάλης δοκιμασίας.

Ο Μεντιλίμπαρ και ο Φλικ έκαναν ωραίες και ενδιαφέρουσες δηλώσεις και με τον τρόπο τους επαίνεσαν / αποθέωσαν ο ένας τον άλλο για τη δουλειά τους αλλά και για την ικανότητα των ομάδων τους στο δημιουργικό και το επιθετικό σκέλος. Όμως όταν φτάσει η ώρα της σέντρας οι δηλώσεις θα μπουν στην άκρη, οι κάμερες θα δείχνουν μόνο γήπεδο και σε αυτό θα δούμε εν πρώτοις 22 «πολεμιστές»: 11 από τη μία και 11 από την άλλη που θα θέλουν να δώσουν τα πάντα για το αποτέλεσμα. Η λογική και η φιλοσοφία του Ολυμπιακού δεν θα αλλάξει: θα παλέψει σαν... λιοντάρι και για το επιθυμητό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος.

Είναι σαφές πως η Μπαρτσελόνα αγωνιστικά είναι ένα μεγαθήριο. Μία ομάδα - ελίτ. Άλλου επιπέδου όσες απουσίες και να έχει και μαζί και με το όποιο... κρυφτούλι παίζει δεν παίζει ο Γιαμάλ. Στη Μπαρτσελόνα ακόμα και την... 3η 11άδα της να δει θα πρέπει να προσέχεις την παραμικρή φάση. Με έναν τέτοιον αντίπαλο το κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

Ο Ολυμπιακός - όπως τόνισε και ο Βάσκος τεχνικός του - θα χρειαστεί να παρουσιάσει την τοπ εκδοχή του και παράλληλα να μην βρεθεί και η Μπαρτσελόνα σε καλή ημέρα για να έχει τις οποιεσδήποτε αγωνιστικές ελπίδες. Εδώ που βρίσκεται παίζει με αντιπάλους τους κορυφαίους παίκτες και τις κορυφαίες ομάδες και σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει γυρισμός.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού που δεν είναι σαν κανέναν άλλον

Είναι ξεκάθαρο πως οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δημιουργούν φοβερή εξέδρα όπου και εάν βρεθούν. Έχουν αποδειχθεί ο ιδανικός 12ος παίκτης. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν είναι σαν κανέναν άλλον και πάντα δίνει ένα δυνατό και ιδιαίτερο... μπουστάρισμα.

Ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε ένα σχόλιο to the point για τους φίλους των Πειραιωτών και σε σχέση με τη Μπαρτσελόνα: «Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να τους κερδίσουμε, ειδικά στην έδρα τους, αλλά έχουμε τη θέληση και το καλό του Ολυμπιακού είναι πως ο κόσμος του δεν παραιτείται και θέλει πάντα να κερδίζει ανεξαρτήτου ποιον αντίπαλο έχουμε απέναντί μας. Οι οπαδοί μας θα είναι εδώ να μας βοηθήσουν και πρέπει για τον κόσμο μας να προσπαθήσουμε για το καλύτερο».