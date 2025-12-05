Κοιτώντας πίσω από τη σχέση Μεντιλίμπαρ και Ρούμπιο: Ο όρος για ανανέωση, τα αποθεωτικά λόγια και η επανασύνδεση στον Πειραιά!

Ο Αλβάρο Ρούμπιο κατευθύνεται προς τον Ολυμπιακό για τη Β' ομάδα, με τις ευλογίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το Gazzetta σας παρουσιάζει τη δυνατή σχέση που έχουν οι δύο προπονητές.

Ο Αλβάρο Ρούμπιο όλα δείχνουν πως θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρουμέν Πιτό στην άκρη του πάγκου για τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, με τον 46χρονο προπονητή να αποτελεί επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ .

Οι δύο Ισπανοί γνωρίζονται από το πέρασμα του Ρούμπιο ως ποδοσφαιριστής στη Βαγιαδολίδ, στην οποία ο κόουτς του Ολυμπιακού υπήρξε για περίπου τέσσερα χρόνια και ο ίδιος μέτρησε 112 αγώνες με τον Ισπανό προπονητή στον πάγκο.

Το Gazzetta κοιτάει πίσω από τη δυνατή τους φιλία και εξηγεί γιατί ο άλλοτε προπονητής της Βαγιαδολίδ αποτελεί επιλογή του Μεντιλίμπαρ για τη Β' ομάδα των Πειραιωτών.

Ας τα δούμε από την αρχή. Ο «Μέντι» ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ισπανικού συλλόγου το καλοκαίρι του 2006 ύστερα από μία εξαιρετική σεζόν με την Εϊμπάρ και το σύντομο πέρασμα από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

👊 RUBIO Y MENDILIBAR, DOS BUENAS PERSONAS.



Álvaro Rubio formó parte de la guardia pretoriana de Mendilibar en el R.Valladolid. Como de bien nacidos es ser agradecidos, Mendi le ha echado un cable al que fuera su extensión en los terrenos de juego. pic.twitter.com/vCo3MYZJSi — Pucelandia (@CarlosPuceland) December 5, 2025

Το ίδιο καλοκαίρι αποκτήθηκε από την Αλμπαθέτε ο 27χρονος Ρούμπιο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και εξελίχθηκε σε μία από τις βασικότερες μονάδες στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ, πραγματοποιώντας συνολικά 112 παιχνίδια με 5 γκολ και 3 ασίστ. Πρόκειται για τους καλύτερους αριθμούς που είχε στην καριέρα του από οποιονδήποτε άλλο προπονητή.

Κάπως έτσι, το 2008, ένα δημοσίευμα της AS ανέλυσε τη φράση του προέδρου της Βαγιαδολίδ για το θέμα της ανανέωσης του Μεντιλίμπαρ. Μίλησε για «συγκεκριμένους όρους» προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιο του και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η παραμονή του Αλβάρο Ρούμπιο.

Το συμβόλαιο του Ισπανού αμυντικού χαφ ολοκληρωνόταν εκείνο το καλοκαίρι και ήδη υπήρχαν προτάσεις για την αποχώρηση του. Ο «Μέντι» είχε κάνει ξεκάθαρο ότι για να βάλει την υπογραφή του, μία από τις βασικές κινήσεις της Βαγιαδολίδ θα ήταν η ανανέωση του παίκτη, όπως και έγινε.

Τα χρόνια πέρασαν και οι δύο άντρες δεν συναντήθηκαν ξανά, ωστόσο διατήρησαν επαφή και ο Αλβάρο Ρούμπιο παραδέχθηκε σε συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Μάρτιο, ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι από τους ανθρώπους από τους οποίους έχει εμπνευστεί στο κομμάτι της προπονητικής.

El abrazo de Mendilibar y Álvaro Rubió.¿ Maestro y profesor? ¿ O sólo dos amigos que se reencuentran? pic.twitter.com/ffdetqIYwk — Pucela Fichajes (@Pucela_Fichajes) May 14, 2023

Συγκεκριμένα είχε πει στη «eldiadevalladolid» τα εξής λόγια: «Μαθαίνεις πράγματα από όλους. Ως παίκτης, δεν το παρατηρείς τόσο πολύ. Τώρα το παρατηρείς. Αλλά οι προπονητές είναι διαφορετικοί, οι προσωπικότητές τους...

Ξέρω σίγουρα ότι δεν μπορώ να περιμένω να έχω την προσωπικότητα του Μεντιλίμπαρ, ακόμα κι αν πέρασα πολύ χρόνο μαζί του, σε κάποιες πολύ καλές περιόδους. Μπορώ να κάνω πράγματα όπως να διαχειρίζομαι το πρόγραμμα προπόνησης ή τον τρόπο που τις έκανε, αλλά δεν μπορώ να περιμένω να είμαι ο Μεντιλίμπαρ. Ούτε να έχω την προσωπικότητά του. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνω με τον δικό μου τρόπο».

Είναι λογικό όταν περνάς τόσο καιρό με έναν προπονητή και έχεις και καλές σεζόν μαζί του, να παίρνεις στοιχεία του στυλ του. Δεν γίνεται να γίνεις ίδιος αλλά αρκετά χαρακτηριστικά μπαίνουν στη δική του φιλοσοφία και... φωλιάζουν εκεί που πρέπει.

Για αυτό φτάνουμε στο σήμερα και ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι η περίπτωσή του είναι η κατάλληλη για τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού μετά την αποχώρηση του Ρομέν Πιτό. Η ιδεολογία του, ο τρόπος που σκέφτεται και η φιλοσοφία του ταιριάζει σε αυτό που έχει ο Ισπανός προπονητής και στην πρώτη ομάδα, οπότε μία φυσική συνέχεια των παικτών της Β' ομάδας προς την πρώτη με αυτά τα στοιχεία, θα είναι το καλύτερο για τον «Μέντι» και τον σύλλογο.

Άλλωστε, ο Ρούμπιο ήταν ανέκαθεν τα μάτια, το στόμα και ο εγκέφαλος του Μεντιλίμπαρ στον αγωνιστικό χώρο όταν ήταν στη Βαγιαδολίδ. Τώρα αυτό θα συμβαίνει μεταξύ Α' και Β' ομάδας.