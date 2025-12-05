Ο Νίκος Αθανασίου ανέλυσε στους «Galacticos» την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού και τη διάψευση για την είσοδο της κ. Αγγελικούση στην ΠΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε θέση για τις φήμες περί πώλησης του μετοχικού πακέτου στην κ. Αγγελικούση και έβγαλε ανακοίνωση όπου αναφέρθηκε προς μία ανταγωνίστρια ομάδα που αναπαράγει κάτι τέτοιο.

Ο Νίκος Αθανασίου είπε στους «Galacticos» τι εννοεί η ανακοίνωση του «τριφυλλιού», ποια ήταν η αφορμή για να πάρει θέση για κάτι τέτοιο και ποια ομάδα εννοεί.

Χαρακτηριστικά:

«Αυτή η διάψευση έγινε επειδή αυτό το θέμα με την υποτιθέμενη είσοδο της κ. Αγγελικούση στον Παναθηναϊκό σέρνεται στα social media 5-6 μήνες. Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες επειδή κάποιοι κατάλαβαν ότι είναι εμπορικό θέμα και μπορούν να τσιμπήσουν κάνα κλικ και κάνα view. Η αφορμή για τη σημερινή ανακοίνωση ήταν ένα δημοσίευμα πολιτικής ιστοσελίδας συμφερόντων μεγαλομετόχου ομάδας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπονοεί τον Ολυμπιακό η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού και ότι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία της κ. Αγγελικούση με την είσοδο της στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να καταλάβουμε το πόσο αυτό το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας οικονομικός έλεγχος σε καμία ΠΑΕ χωρίς να δώσει την άδεια ο μεγαλομέτοχος ή πρόεδρος της ομάδας».

Στη συνέχεια είπε: «Το σημαντικό για εμένα είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα και από κανέναν, δυστυχώς θα πω εγώ. Δεύτερον, επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει περάσει πάρα πολλά στο κομμάτι που αφορά το κομμάτι της αλλαγής διοίκησης. Τα ΜΜΕ ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό σε ιστορία με Τσάκα και Ταϊλανδών, θα πρέπει να σέβονται τον κόσμο του Παναθηναϊκού και να μην πουλάνε ελπίδα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το εμπόριο της ελπίδας και επειδή έχει γίνει δύο φορές. Αν είναι για να τσιμπάμε δύο κλικ σε βάρος του Παναθηναϊκού με παπατζιλίκι δεν είναι ωραίο».