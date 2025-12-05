ΠΑΟΚ – Άρης: Η Τούμπα δεν… πληγώνει τους «κίτρινους»!

Ο Άρης ψάχνει ακόμα ένα ιστορικό ρεκόρ στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχει απίθανη παράδοση με τον ΟΦΗ, ενώ η Νάπολι πάει να βγάλει αήττητη όλο το 2025! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε στα Crazy Stats.

Το μεγάλο ντέρμπι της Super League διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη λίγες μέρες μετά το μεταξύ τους ματς για το Κύπελλο. Οι «κίτρινοι» δεν ηττήθηκαν σε καμία από τις 3 προηγούμενες επισκέψεις τους στην Τούμπα για το πρωτάθλημα, έχοντας κερδίσει στις 2 πιο πρόσφατες από αυτές. Εκτός, λοιπόν, από το γεγονός ότι έγιναν η πρώτη ομάδα που δεν δέχονται γκολ σε 3 ματς στη σειρά στην Τούμπα, τώρα θα ψάξουν 3 η διαδοχική νίκη εκεί, κάτι που δεν έχουν πετύχει ποτέ ξανά στην ιστορία τους. Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 2.50.

Ο Ολυμπιακός έχει εντυπωσιακή παράδοση κόντρα στον ΟΦΗ, από τον οποίο δεν χάνει για 31 διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια! Η τελευταία ήττα του σημειώθηκε με 5- 4 τον Μάιο του 1990. Οι «ερυθρόλευκοι», επίσης, είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο φέτος εντός έδρας στη Super League, ενώ έχουν πετύχει 15 γκολ στα 30 τελευταία λεπτά των αγώνων του, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία, τη στιγμή που ο ΟΦΗ έχει δεχθεί 13 γκολ στο ίδιο διάστημα, επίδοση που είναι η χειρότερη στην κατηγορία. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.13, ενώ τον άσο στο δεύτερο ημίχρονο στο 1.30.

Τέλος, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία του παιχνίδια στη Super League και αν βρει ξανά δίχτυα θα πλησιάσει την επίδοσή του από τον Φεβρουάριο του 2024 (5 ματς στη σειρά με γκολ). Σε απόδοση 3.20 η επιλογή να ανοίξει το σκορ ο Ελ Κααμπί.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Λάρισα και ψάχνει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες για πρώτη φορά στο 2025 στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει και τα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το χειρότερο σερί τους από το 1995, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να αποφύγει την 3 η του ήττα στα 6 πρώτα ματς στον πάγκο των «πρασίνων», επίδοση που στην προπονητική του καριέρα στην Ευρώπη έχει κάνει μόνο σε Θέλτα και Νιούκαστλ. Θα φτάσουν στη νίκη οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.47 το διπλό.



Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο, τον οποίο έχει κερδίσει και στα 6 προηγούμεναμεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας για το πρωτάθλημα, για το καλύτερο σερί της από το 2007 στο ζευγάρι. Ανεξαρτήτως έδρας, μάλιστα, το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ έχει φτάσει στα 9 παιχνίδια. Τώρα, έχει τη δυνατότητα να γίνει η πρώτη ομάδα που κερδίσει σε 10 σερί ματς τον Ατρόμητο. Ο άσος προσφέρεται στο 1.28.

Νάπολι – Γιουβέντους: Πάει για μία χρονιά αήττητη

Μεγάλο ματς στην Ιταλία το βράδυ της Κυριακής, όταν η Νάπολι υποδέχεται τη Γιουβέντους. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 1 από τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Serie A, ενώ το εντός έδρας σερί τους είναι εντυπωσιακό με 6 διαδοχικές νίκες! Αν, μάλιστα, οι Partenopei αποφύγουν ξανά την ήττα, θα ολοκληρώσουν ένα ημερολογιακό έτος χωρίς εντός έδρας ήττα από το 1987! Θα τα καταφέρουν; Ο άσος πληρώνει 2.30.

13 - With his brace against Cagliari, Kenan #Yildiz has reached Pietro Anastasi (13 goals) at the seventh place among #Juventus' top scorers in #SerieA before turning 21. Youth.#Juventuscagliari pic.twitter.com/qx2bbmEkgx — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 29, 2025

bwin Quick Hits

Ντέρμπι και στην Πορτογαλία, με την Μπενφίκα να υποδέχεται τη Σπόρτινγκ, απότην οποία έχει χάσει μόλις 2 από τα 19 προηγούμενα ματς στο da Luz για το πρωτάθλημα. Η τελευταία της ήττα σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, με τον άσο τώρα να προσφέρεται στο 2.65.

Ο Λεβαδειακός δεν έχει χάσει σε καμία από τις 4 προηγούμενες επισκέψεις του την έδρα του Αστέρα για το πρωτάθλημα. Θα κάνει νέο ρεκόρ στο ζευγάρι, αποφεύγοντας ξανά την ήττα; Στο 2.25 το διπλό.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί ο Παναιτωλικός στα 11 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί; Στο 2.55 το διπλό.

Η Μπάγερν δοκιμάζεται στην έδρα της Στουτγκάρδης, η οποία έχει κάνει το απόλυτο μέχρι τώρα εντός έδρας στη σεζόν για πρώτη φορά μετά το 1992. Τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι έχουν σκοράρει σε όλα τα φετινά τους παιχνίδια, τη στιγμή που οι Βαυαροί σκοράρουν 2+ γκολ για 20 διαδοχικά στην Bundesliga. Το G/G σε συνδυασμό με Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.63.

Τέλος, ο Ούνταβ έχει σκοράρει και στα 6 τελευταία ματς της Στουτγκάρδης στο πρωτάθλημα, κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου. Σε απόδοση 3.00 η επιλογή να σκοράρει ο Ούνταβ οποιαδήποτε στιγμή.

Η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Μπέτις, από την οποία όμως δεν έχειχάσει κανένα από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Σεβίλλη. Θα συνεχίσουν οι Καταλανοί το καλό τους σερί; Στο 1.75 το διπλό.

20 - Kylian Mbappe 🇫🇷 has been involved in more goals than 15 teams in @LaLigaEN this season (20 goals, 16 assists). Chasm#RMA 🤍💜#ATHRMA pic.twitter.com/zhAQ3kluDT — OptaJose (@OptaJose) December 3, 2025

Η Ρεάλ έχει κερδίσει και τα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,08 γκολ. Έχει κερδίσει, μάλιστα, τα 20 από τα 22 προηγούμενα ματς κόντρα στη Θέλτα. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.40 ο άσος σε συνδυασμό με Over 3,5.

Η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Λιντς, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 φορά στα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για την Premier League. Δεν έχασε, μάλιστα, σε καμία από τις 6 προηγούμενες επισκέψεις της στο Elland Road. Το διπλό τώρα πληρώνει 1.82.

3 - Liverpool have failed to win three successive games at Anfield in all competitions for the first time since March 2021 (a run of eight). Malaise. pic.twitter.com/2ZoYvWUZEn — OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2025

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει εκτός έδρας ματς κόντρα στη Γουλβς, η οποία προέρχεται από 7 διαδοχικές ήττες, χωρίς καν να σκοράρει στις 5 πιο πρόσφατες από αυτές. Θα το εκμεταλλευτούν οι «κόκκινοι διάβολοι», για να φτάσουν στη νίκη; Στο 1.78 το διπλό. Κανένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στην Μπόρνμουθ δεν έχασε η Τσέλσι για την Premier League. Θα διευρύνουν οι «μπλε» το καλό τους σερί; Στο 2.15 το διπλό.

Μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπιλμπάο. Τελευταία, όμως, έχει εξαιρετική παράδοση στο ζευγάρι, με 5 νίκες στα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, όπως και τα 3 πιο πρόσφατα. Το διπλό τώρα προσφέρεται στο 2.20.

Η Μίλαν έχει μείνει στην ισοπαλία και στις 3 προηγούμενες εξόδους της στη Serie A. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 4 ματς ήταν το 1999. Θα ισοφαρίσουν οι «ροσονέρι» εκείνη την επίδοση κόντρα στην Τορίνο; Η ισοπαλία αυτή τη φορά πληρώνει 3.50.

Μόλις 1 από τα 20 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια έχει χάσει η Ρόμα από την Κάλιαρι για τη Serie A. Θα φτάσουν οι φιλοξενούμενοι σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.68 το διπλό.

Η Λειψία έχει κερδίσει και τα 5 εντός έδρας παιχνίδια της μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θα πετύχει την 6 η διαδοχική νίκη κόντρα στην Άιντραχτ για πρώτη φορά μετά το 2020; Στο 1.70 ο άσος.

Η Βιγιαρεάλ δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 προηγούμενα εντός έδρας ματς κόντρα στη Χετάφε. Το «κίτρινο υποβρύχιο», μάλιστα, μετράει 5 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, σκοράροντας σε όλες 2+ γκολ. Ο άσος τώρα πληρώνει 1.62.

