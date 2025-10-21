Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τη μάχη του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα για το Champions League και τις εκπομπές του Gazzetta.

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (21/10), με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα για τη League Phase του Champions League να ξεχωρίζει.

Οι Ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη και στοχεύουν στο να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν απέναντι στους Μπλαουγκράνα, που θα έρθουν το ματς με πολλές απουσίες. Σέντρα στις 19:45, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2. Νωρίτερα (13:00), Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι και στο UEFA Youth League (Cosmote Sport 2).

Όλες τις εξελίξεις πριν το μεγάλο παιχνίδι θα τις δείτε στις 14:00 στους Galacticos του Gazzetta. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν τα πάντα γύρω από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της εβδομάδας. Μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος.

Αμέσως μετά (16:15), ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet. Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ πριν τα ματς της Euroleague για αυτήν την εβδομάδα, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να βρίσκεται στην παρέα τους.

Στο μπάσκετ, ο Άρης υποδέχεται σήμερα την Baxi Marnesa για το EuroCup στις 20:00, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας