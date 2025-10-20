Έξαλλος με ερώτηση δημοσιογράφου ο Λουίς Ενρίκε, καθώς είδε τα πυρά του Τύπου να εξαπολύονται προς το μέρος του Λούκας Σεβαλιέ, τον οποίο ο Ισπανός τεχνικός υπερασπίστηκε.

Ο Λουίς Ενρίκε έχει κληθεί ουκ ολίγες φορές να υπερασπιστεί τους ποδοσφαιριστές του, κάτι που επανέλαβε και στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν με την Λεβερκούζεν για το Champions League (21/10, 22:00).

Ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την απόδοση του τερματοφύλακα των Παριζιάνων, Λούκας Σεβαλιέ. Ο Σεβαλιέ αποκτήθηκε από την Παρί το περασμένο καλοκαίρι, ερχόμενος από τη Λιλ. Ωστόσο, ο νεοαποκτηθείς γκολκίπερ δεν γλίτωσε από την κριτική των δημοσιογράφων, που δεν δίστασαν να ρωτήσουν τον Ενρίκε για τη φόρμα του, δεδομένου ότι η Παρί έχει ήδη μία ήττα και δύο ισοπαλίες στην Ligue 1.

Ωστόσο, ο Ενρίκε αντεπιτέθηκε στην ερώτηση, κριτικάροντας ο ίδιος τον τρόπο που επιλέγουν οι δημοσιογράφοι να δημιουργούν «προβλήματα», φέρνοντας ως παράδειγμα την κριτική που δεχόταν επί χρόνια ο πρώην τερματοφύλακας της ομάδας, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον Λούκας, για μένα είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. Αλλά κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο... Δεν θυμάστε για πόσο καιρό κριτικάρατε τον Τζίτζι; Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ''σκοτώνατε'' τον Ντοναρούμα με την κριτική σας! Σας παρακαλώ... Ακόμη κι όταν δεν ήμουν προπονητής της Παρί, άκουγα συνέχεια να του ασκείτε κριτική. Τώρα κάνετε το ίδιο! Είμαι σίγουρος ότι ο Λούκας θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες για πολλά χρόνια, γιατί όταν είσαι τερματοφύλακας της Παρί πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο... έξαλλος Ενρίκε.