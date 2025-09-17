Λουίς Κάμπος: «Ο Ντοναρούμα ζήτησε μισθό στα πρότυπα της παλιάς Παρί, γι΄αυτό έφυγε»

Ο τεχνικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Κάμπος, μίλησε για την αναπάντεχη αποχώρηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ρίχνοντας την ευθύνη στις οικονομικές απαιτήσεις του Ιταλού.

Παρά το γεγονός πως αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα πίσω από το πρώτο Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν, η διοίκηση της ομάδας ώθησε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην πόρτα της εξόδου το καλοκαίρι και τελικά στην αγκαλιά της Μάντσεστερ Σίτι.

Κληθείς να μιλήσει πάνω στην αναπάντεχη πώληση του Ιταλού γκολκίπερ, ο τεχνικός διευθυντής των Παριζιάνων, Λουίς Κάμπος, στάθηκε στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις του Ντοναρούμα που δεν συμβάδιζαν με την πολιτική της «νέας» Παρί και τον οδήγησαν στην αποχώρηση.

«Η πολιτική του συλλόγου είναι να χτίσει μια ομάδα που είναι πιο σημαντική από κάθε άτομο. Ο Ντοναρούμα ζήτησε έναν μισθό στα πρότυπα της παλιάς Παρί Σεν Ζερμέν, όχι της νέας. Η πολιτική μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αθλητικές επιδόσεις, κερδίζεις περισσότερα όταν το αξίζεις.

Ο Ντοναρούμα ήταν ο πρώτος παίκτης που προσεγγίσαμε για ανανέωση, αλλά συνειδητοποιήσαμε σύντομα ότι θα είναι δύσκολο λόγω των απαιτήσεών του. Και οι δυο πλευρέρς πήραμε χρόνο για αν συζητήσουμε την κατάσταση, αλλά μια σειρά σειρά από συνθήκες οδήγησαν στην αποχώρησή του» τόνισε χαρακτηριστικά.