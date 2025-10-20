Στην προπόνηση της Δευτέρας η Μπαρτσελόνα είχε εκτός τον Κρίστενσεν λόγω ασθένειας ενώ οι Ραφίνια και Τόρες έκαναν τα προγράμματά τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν είναι άρρωστος και δεν έλαβε μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας. Ο Δανός διεθνής στόπερ - που είχε παίξει ως βασικός ακραίος (δεξιός) μπακ κατά της Εθνικής μας στο 3-1 του Πάρκεν υπέρ των Δανών και σε έναν αγώνα όπου είχε βάλει γκολ ο στόπερ Άντερσεν - είναι αμφίβολος για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός ενώ οι Ραφίνια και Τόρες έκαναν τα προγράμματά τους σε επίπεδο αποκατάστασης και χωριστά από την ομάδα. Ο Κρίστενσεν ήταν πρωταγωνιστής σε γκολ στο εντός έδρας ματς της Ελλάδας με τους Δανούς με το 0-3 με το τέρμα του και τη φοβερή του ενέργεια όταν κινήθηκε μέσα από 3 διεθνείς μας για το σουτ του που έφερε το 0-2.



