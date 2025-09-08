Η Κρίστενσεν με ωραία ενέργεια και στη συνέχεια με άψογο πλασέ εκτός περιοχής νίκησε τον Τζολάκη διπλασιάζοντας τα τέρματα της Δανίας.

Η Δανία διπλασίασε τα τέρματά της απέναντι στην Ελλάδα στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αντρέας Κρίστενσεν ξεκίνησε την κούρσα του λίγο κάτω από το ύψος της σέντρας, διένυσε ανενόχλητος το γήπεδο και με άψογο πλασέ εκτέλεσε τον Τζολάκη έξω από την μεγάλη περιοχή κάνοντας το 0-2 για τους Δανούς.