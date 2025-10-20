Οι Καταλανοί ανέβασαν ένα αφιέρωμα στην επίσημη ιστοσελίδα τους, με ιδιαίτερη μνεία στον τεχνικό του Ολυμπιακού, τον οποίο θα βρουν απέναντί τους για 26η φορά.

Σε ρυθμούς Ολυμπιακού κινούνται άπαντες στην Μπαρτσελόνα, καθώς το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45), οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ισπανοί ετοίμασαν ένα μίνι αφιέρωμα στην επίσημη ιστοσελίδα τους ενόψει του αγώνα, στο οποίο υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος θα αντιμετωπίσει τους «μπλουγκράνα» για 26η φορά στην καριέρα του, έχοντας ωστόσο μόλις μια νίκη, 21 ήττες και τρεις ισοπαλίες.

''Μεντιλίμπαρ, ένα γνώριμο πρόσωπο''

Η Μπαρτσελόνα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ συναντιούνται ξανά αυτή την Τρίτη στις 19:45 στο Estadi Olimpic, αυτή τη φορά στη φάση των ομίλων του Champions League. Ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού είναι ένα γνώριμο πρόσωπο στους οπαδούς της Μπάρτσα, έχοντας αντιμετωπίσει τους Καταλανούς συνολικά 25 φορές όλα αυτά τα χρόνια.

Κλασικός προπονητής

Ο Βάσκος προπονητής ήταν μια τακτική φιγούρα στο ισπανικό ποδόσφαιρο καθ' όλη τη μακρά καριέρα του, έχοντας προπονήσει μια σειρά από ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας και, ως εκ τούτου, αντιμετώπισε πολλές φορές την Μπάρτσα. Η πρώτη του συνάντηση με τους Καταλανούς ήρθε το 2007 όταν ήταν προπονητής της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, και η πιο πρόσφατη ήταν με τη Σεβίλλη το 2023. Μεταξύ αυτών των δύο, αντιμετώπισε επίσης την Μπάρτσα ενώ προπονούσε την Οσασούνα, τη Λεβάντε, την Εϊμπάρ και την Αλαβές - έξι διαφορετικούς συλλόγους συνολικά. Το ρεκόρ ευνοεί έντονα την Μπάρτσα: 21 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόνο μία ήττα, με διαφορά τερμάτων 79 υπέρ και 14 κατά.

Τρίτη συνάντηση στο UCL

Αυτή θα είναι μόνο η τρίτη φορά που η Μπάρτσα και ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν, μετά τις δύο συγκρούσεις τους τον Οκτώβριο του 2017. Η πρώτη, στο Καμπ Νου, έληξε με νίκη 3-1 για την Μπάρτσα, ένας αγώνας που υπάρχει στη μνήμη για το 100ο ευρωπαϊκό γκολ του Λιονέλ Μέσι, με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο επαναληπτικός αγώνας στον Πειραιά, στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έληξε ισόπαλος χωρίς γκολ.

''Δυνατοί'' απέναντι στους Έλληνες

Πέρα από τον Ολυμπιακό, η Μπάρτσα έχει συναντήσει και αρκετές άλλες ελληνικές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια - συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Πανιωνίου - καταγράφοντας 10 νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες.

Το βράδυ της Τρίτης, Καταλανοί και Έλληνες θα γράψουν ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλιμπάρ έχει συγκεντρώσει μόνο έναν βαθμό σε δύο αγώνες, ενώ οι παίκτες του Χάνσι Φλικ, μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεκδικήσουν απεγνωσμένα τους τρεις βαθμούς για να παραμείνουν στην πορεία τους για μια θέση στην πρώτη οκτάδα και να εξασφαλίσουν την άμεση πρόκριση στους 16.